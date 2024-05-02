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Почему 29 апреля Бишимбаева не смогли привезти вовремя в суд, ответили в МВД

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Вице-министр внутренних дел Айдос Рысбаев сегодня в кулуарах мажилиса ответил на вопрос о том, почему 29 апреля конвой не привез Бишимбаева в суд вовремя, передает корреспондент NUR.KZ.

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Айдос Рысбаев, отвечая на вопрос журналистов, сослался на технические причины.

"Сейчас идет служебная проверка по данному факту. Автомашина – она может не завестись, сломаться, колесо спустить, то есть в установленное время она по техническим причинам (может не заработать – прим. ред.)", – сказал вице-министр.

Он добавил, что у него нет информации о том, что "Бишимбаев хотел убить себя" и что "ему в этот день стало плохо".

Напомним, 29 апреля в суде должны были начаться прения сторон по делу Куандыка Бишимбаева, однако утренняя часть заседания продлилась всего несколько минут – конвой не привез подсудимых. Тогда судья отложила заседание до 14:30.

При этом после обеда прокурор заявил, что сторона гособвинения просит возобновить судебное следствие в части квалификации дела в отношении Байжанова.

В итоге судья приняла решение отложить рассмотрение дела на 3 дня – об этом попросили защитники Байжанова, так как прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Сегодня, 2 мая, судья постановила прекратить производство по делу по статье 434 "Недонесение о преступлении" в отношении Байжанова.

После этого участники процесса приступили к прениям.

Первой выступила прокурор Айжан Аймаганова. Она наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей, а также высказалась о позиции подсудимого Байжанова, назвав ее "хитрой".

При этом гособвинитель заявила, что отдельные юристы и специалисты пытались дискредитировать обвинение в адрес Куандыка Бишимбаева.

После прокурора слово перешло к потерпевшему – брату Салтанат Нукеновой Айтбеку Амангельды, – который рассказал об отношениях с сестрой и высказался о Куандыке Бишимбаеве.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094659-pochemu-29-aprelya-bishimbaeva-ne-smogli-privezti-vovremya-v-sud-obyasnili-v-mvd/

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