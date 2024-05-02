Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

В Астане вернулись к судебному процессу по делу экс-министра Бишимбаева и его брата Байжанова. Сегодня стороны должны перейти к судебным прениям, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-режиме на YouTube-странице Верховного суда РК.

Напомним, судебные прения должны были начаться 29 апреля, однако утром часть заседания продлилась всего несколько минут – конвой не привез подсудимых. Тогда судья отложила заседание до 14:30.

После обеда прокурор заявил, что сторона гособвинения просит возобновить судебное следствие в части квалификации дела в отношении Байжанова.

В итоге судья приняла решение отложить рассмотрение дела на 3 дня – об этом попросили защитники Байжанова, так как прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Ранее мы рассказывали, какое наказание теперь грозит Байжанову и как именно прокуроры изменили обвинение.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата – в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Гибель Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.