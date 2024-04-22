Собчак объяснила свое присутствие на заседании суда по делу Бишимбаева

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак объяснила свое присутствие на заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале высказалась о своем участии на сегодняшнем судебном процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Также она ответила казахстанским журналистам, которые ее раскритиковали за "привилегии".

"Сегодня казахстанские и российские СМИ стали писать про мое "привилегированное" положение на суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым. Мол, что мы сидели на заседании на местах для защиты, а остальные журналисты стояли.

Мы давно занимаемся этой темой — с первого дня пишем про убийство Салтанат.

Мы снимаем про это большую историю и освещаем процесс как независимые журналисты, мы ни с кем не связаны.

Нас не приглашала в суд ни одна из сторон — защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем", — заявила Собчак.

Напомним, на заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева в Астане сегодня, 22 апреля, неожиданно появилась российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

При этом, по словам казахстанских журналистов, у российской журналистки были "привилегии".

"У нее там привилегии — она сидит, другие стоят", — заявили представители казахстанских СМИ.

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева прокомментировала ситуацию.

"Не знаю, буду разбираться, поскольку я сама увидела в СМИ, вы сами активно начали тиражировать (новость — прим. ред.)", — заявила министр.

Добавим, что на сегодняшнем заседании представителей СМИ вновь пустили в зал. Отметим, что 10 апреля журналистам запретили освещать процесс из зала суда, так как до этого в соцсетях появились фото и видео присяжных заседателей.

Еще выяснилось, что сотрудники КНБ не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева. К слову, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон экс-министра, однако подсудимый отказался дать суду пароль от него.

Однако сегодня Бишимбаев все же передумал — на процессе были показаны жуткие видеоматериалы с его гаджета, при просмотре которых брат Нукеновой не смог сдержать слез.

После этого экс-министр признал, что унижал супругу, но вину в умышленном убийстве не признал.