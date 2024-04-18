Имаму, проведшему обряд никах для Бишимбаева и Нукеновой, сделали предупреждение

В Духовном управлении мусульман Казахстана высказались об обряде никах, который был проведен между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой без регистрации в ЗАГСе, передает NUR.KZ.

Согласно закону "О браке (супружестве) и семье" от 26 декабря 2011 года, в Казахстане признаются только браки, регистрируемые официально, говорится в сообщении ДУМК в Facebook.

Поэтому, как отметили в управлении, работники мечети до церемонии бракосочетания (обряда никах) для подтверждения должны требовать справку от супругов о том, что их брак зарегистрирован в ЗАГСе.

17 октября 2022 года в Республиканской главной мечети в Астане был проведен обряд никах между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой. Когда у них запросили соответствующую справку, они ответили, что она еще не готова.

Имам республиканской мечети К. Кыдырмин, который совершил обряд, не потребовав справки более настойчиво, нарушил правила. В его отношении применены дисциплинарные меры и сделано предупреждение.

В ДУМК заявляют, что гражданский брак без официальной регистрации считается прелюбодеянием.

Ранее двоюродная сестра Салтанат Нукеновой Айнур Нукенова выступила в суде. Она рассказала подробности второго никах между Бишимбаевым и его супругой.

Вчера депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался против обряда никах, если пара официально не регистрировала брак в ЗАГСе. Он не исключил возможность обсуждения введения ответственности для священнослужителей, которые регистрируют союз таким образом.

По информации на официальном сайте ДУМК, синонимом слова "никах" является "’акыд" (арабское "договор"), то есть договор, связывающий семейными узами жениха и невесту. Во время обряда каждый дает клятву перед свидетелями о том, что согласен вступить в брак со своим избранником или избранницей.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.