Экс-супруга Бишимбаева высказалась о его "завещании", озвученном в суде

Экс-супруга Куандыка Бишимбаева высказалась в Instagram касательно некоего завещания, о котором стало известно в ходе изучения телефона брата подсудимого — Бахытжана Байжанова, передает NUR.KZ.

Накануне в суде по делу о гибели Нукеновой изучили сотовый телефон второго подсудимого — Бакытжана Байжанова. На одном из видео с телефона говорится о некоем завещании.

В телефоне прокурор обнаружил видео, которое Байжанов назвал "завещанием" Бишимбаева. После включения записи слышно, что на кадрах голосом, похожим на голос Бишимбаева, мужчина говорит: "Все мои счета, ценности я завещаю своим детям, я им дарю. Назым (бывшая жена Бишимбаева — прим. ред.) и моим детям — Мансуру, Кариму и Рании".

Запись прокомментировал и сам Бишимбаев.

"Это когда остановили меня с ножом, скрутили, забрали нож, я сидел на полу и сказал Бакытжану: "Если что-то со мной произойдет, передай родителям, Назым. Если что-то со мной случится, пусть позаботятся о моих детях", — сообщил Куандык Бишимбаев.

Это завещание прокомментировала в Instagram экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман.

"Слова, слова, слова. Важны действия! Вообще считаю, что человека украшают поступки, а говорить можно что угодно!",– прокомментировала она слова экс-супруга.

Кахарман также ответила на вопросы, вероятно, подписчиков, касательно того, что Бишимбаев сбил ребенка. Ранее сообщалось, что заявление матери Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве, что тот якобы "сбил ребенка", проверят в МВД.

"Много вопросов было про сбитого ребенка. Я не в курсе", — отметила Кахарман.

Она также ответила на вопрос касательно предыдущего брака Куандыка Бишимбаева.

"Про первую жену, про их жизнь и развод — все вопросы, пожалуйста, к участникам этого брака, меня там не было.

Могу сказать только то, что замуж я выходила за разведенного, а не за вдовца. У них общий сын", — добавила Назым Кахарман.

Напомним, сегодня в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в качестве свидетеля выступил врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов.

На заседании зачитали таже переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

Участники судебного заседания сегодня должны были исследовать телефон Куандыка Бишимбаева, однако подсудимый отказался дать суду пароль от своего телефона.

Также стало известно, что имаму, проведшему обряд никах для Бишимбаева и Нукеновой, сделали предупреждение.

Кто такой Куандык Бишимбаев

По данным ИПС "Юрист", Куандык Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кызылорде.

Окончил Казахскую государственную академию управления, Таразский Государственный университет им. М.Х. Дулати и Университет им. Дж. Вашингтона в Вашингтоне по программе "Болашак". Является кандидатом экономических наук.

В разные годы занимал должность советника министра экономики и бюджетного планирования РК, советника заместителя премьер-министра РК, вице-министр экономического развития и торговли РК.

С 2013 по 2016 год возглавлял АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Дважды назначался на пост министра национальной экономики – в мае и сентябре 2016 года.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.