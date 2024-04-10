"Чтобы был рычаг на меня": Салтанат писала подруге, что Бишимбаев заставил ее снять интимное видео

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде выступила подруга Салтанат - Аида Ахмедина, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде зачитали переписку между Салтанат и ее подругой Аидой Ахмединой. В ней погибшая рассказывает подруге об избиениях со стороны Бишимбаева. Салтанат говорит о фотографиях ее избитого лица, которое она отправила своему брату. Боясь шантажа со стороны семьи Нукеновой, Бишимбаев потребовал у девушки интимное видео, рассказывает Салтанат в переписке.

"Он сказал, что не отпустит. У моей семьи есть фото с побоями - (опасается - прим. ред.) типа мы будем шантажировать, что опубликуем, будем деньги тянуть (из Бишимбаева - прим. ред.). Он просил сделать видео, где я голая, чтобы у него тоже был рычаг на меня и гарантия, что его не будут шантажировать", - пишет Салтанат своей подруге.

Далее в переписке Салтанат называет Бишимбаева монстром и пишет, что без видео он ее не отпустит. Аида спросила, сделала ли девушка интимное видео.

"Да, чтобы просто уйти от него. Я устала, я ни с кем не общаюсь, кроме него. Он каждый шаг контролирует, каждое сообщение, каждый звонок", - пишет Салтанат.

Напомним, ранее в суде сторона обвинения уже заявляла про интимное видео. Также прокурор рассказал, что Бишимбаев запрещал Нукеновой общаться с родственниками, унижал, избивал.

Позже во время допроса Бишимбаева он признался, что требовал от Салтанат Нукеновой оправданий за некое эротическое видео.

Напомним, на предыдущем заседании выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Судмедэксперта спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждениях в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Халимназаров также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Помимо этого, судмедэксперт подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз.

Также в суде была допрошена подруга Салтанат Аида Ахмедина. Девушка рассказала об отношениях погибшей с Бишимбаевым, а также о последнем концерте, на котором побывала Салтанат Нукенова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.