О последнем концерте, на котором побывала Салтанат Нукенова, рассказала ее подруга

На суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступила подруга погибшей Аида Ахмедина. Она рассказала о том, что было на концерте, где все трое были 8 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.

Салтанат позвала ее на концерт Димы Билана, отметив, что "Куандык его любит".

"Салта предложила пораньше встретиться - я приехала в BAU в 18:30, сразу ее не узнала, спрашиваю у официанта: "Где Салта?" Он показывает на девушку с темными волосами. Когда я ее последний раз видела, она была блондинкой. Я смотрю на нее - у нее одни глаза и скулы, такая худая.

Я говорю: "Салта, ты что, болеешь?" Она говорит: "Нет, просто покрасилась". Я спрашивала: "Поднимает ли он на тебя руку?" Она: "Нет, мы работаем с психологом, дома делаем ремонт". Позитивно как-то", - говорит Аида.

Она отметила, что при входе в центральный концертный зал (ЦКЗ) "Казахстан" возле них встала некая девушка.

"Мы ее с Салтой обошли, Куандык тоже, но потом он вернулся - и они поцеловались в щечку. И мы пошли к гардеробу, потом - в уборную. Он сказал: "Это моя бывшая коллега". Потом мы хотели зайти в зал, Куандык говорит: "Заходите, я подойду. Мы сели, сфотографировались. Он ушел. Я спросила: "Куда он?" Салта ответила, что не знает, ему из BAU что-то должны были привезти", - говорит подруга.

Его не было 40 минут - и Салтанат переживала, что он пропустил часть концерта.

"Он принес стакан с кофе, передал и стал что-то говорить Салте - она сразу поменялась в лице, у них какое-то выяснение началось. Я говорю: "Что случилось?" Она: "Все нормально". Потом я смотрю, Куандык опять что-то говорит Салтанат, она начинает плакать. Я ей говорю: "Салта, давай выйдем". Она говорит: "Нет, мы разговариваем".

В какой-то момент Салта встает, он уходит за ней. Они уходят. Я даже не подумала, что они уходят: думала, придут. Сижу дальше. Потом мне приходит сообщение от Салты: "Там мой номерок". Я тоже выхожу, иду в гардероб - их нет, в уборной нет. Я думаю, неужели они ушли? Я звоню Салте, спрашиваю про номерки - она говорит, что она тоже не нашла", - заявила подруга.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а Бахытжана Байжанова - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.