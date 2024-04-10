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"Если я не вернусь, он начнет мстить": переписку Салтанат Нукеновой с подругой зачитали в суде

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой огласили ее переписку с подругой, где она говорит о маниакальной любви Бишимбаева и о том, что будет, если она уйдет, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании сегодня велся допрос подруги Салтанат Нукеновой – Аиды, в ее присутствии прокурор зачитал переписку с ней в мессенджере.

Диалог начинается 23 апреля 2023 года, он приведен ниже.

"Салтанат: Мне нужен адвокат, он не отдаст мои вещи. Мне надо с кем-то приехать – с папой, дядями. Мне надо быть готовой ко всему. Я тебе доверяю, я тебе все расскажу, как все закончится. Мне уже ничего не нужно, я просто хочу забрать свои вещи.

Аида: Да ты что? Чем тебе помочь, жануля?

Салтанат: Я сама не знаю, что ждать.

Аида: Он не хочет отпускать? Хочешь я приеду, заберем?

Салтанат: Навряд ли он меня просто отпустит. Папа тоже сказал, что он не даст мне житья. И что мне лучше быть в Павлодаре. Я буду стоять на своем. Он будет всем ныть про любовь, потом про то, какая я ужасная. Если я не вернусь и не поведусь на его уговоры, он начнет мстить. Я пока неделю пережду.

Аида: Как он будет мстить?

Салтанат: У меня есть фото, где я избита – у Айтыма есть. Там лица нет. Я послала ее Айтыму, чтобы в моем телефоне не было. Я не знала, что Айтым приедет – он приехал, и они начали драться. (…) Айтым полицию вызвал. (…)

Я много раз пыталась уйти, он сказал, что не отпустит – типа у моей семьи есть фото с побоями и мы будем шантажировать (Бишимбаева - прим. ред.). И он просил сделать видео, где я голая, чтобы у него тоже был рычаг на меня и гарантия, что его не будут шантажировать. Я говорила ему: "Ты просто монстр"… но знала, что без видео он меня не отпустит", – гласит переписка.

По рассказу Салтанат из переписки, она сделала это видео, потому что у нее не было выхода.

"Салтанат: Я устала, я ни с кем не общаюсь, кроме него. Он каждый шаг контролирует, каждый звонок. Я в телефон лишний раз не захожу, боюсь, вдруг забуду удалить даже безобидные вещи, он может вспылить на ровном месте ни за что. Кричать, обзывать, унижать, я вымотана.

Я просто молчу и оправдываюсь, чтобы избежать скандала. У меня нервы не выдерживают. Он любит маниакально, это не любовь. Я все это сейчас изучаю, я для этого сбежала в Павлодар. Не знаю, как дальше будет. Его жалко тоже, я на этой жалости все время держалась.

Салтанат: Второй раз, когда я хотела уехать в Алматы с вещами, он мне волосы вырвал. Это не раз было. Он несколько раз меня за волосы держал и кричал. У меня клочьями волосы выпадали. Я постоянно ухожу, и он перестал поднимать руку.

И работа с психологом якобы помогает. Я после этих случаев вообще боюсь кому-то что-то писать, с кем-то общаться. Аида, только не говори маме или Асельке, девчонкам тем более, пожалуйста, никому", – зачитали в суде.

К слову, сегодня в суде по делу Бишимбаева выяснилось, что на прошлом заседании суда были рассекречены лица присяжных заседателей. Судья заявила, что СМИ предупреждались о запрете съемки. Из-за нарушения запрета было постановлено удалить журналистов из зала судебного заседания.

Напомним, на предыдущем заседании выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Судмедэксперта спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждениях в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Халимназаров также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь. Помимо этого, судмедэксперт подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз. Также в суде была допрошена подруга Салтанат Аида Ахмедина. Девушка рассказала об отношениях погибшей с Бишимбаевым, а также о последнем концерте, на котором побывала Салтанат Нукенова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082107-esli-ya-ne-vernus-on-nachnet-mstit-perepisku-saltanat-nukenovoy-s-podrugoy-zachitali-v-sude/

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