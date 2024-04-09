Подруга Салтанат рассказала о знакомстве Бишимбаева и Нукеновой

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде выступила подруга Салтанат - Аида Ахмедина, передает корреспондент NUR.KZ.

"В августе 2022 года мне позвонила Салта, я была в Павлодаре. Она сказала, что к ней на консультацию пришла девушка и сказала, что консультация ей не нужна. Ее попросил друг прийти, что он в нее влюблен безумно и просила сходить с ним на свидание. Салтанат отказалась.

Потом уже в начале сентября мы встретились. Она рассказала, что сходила на встречу с этим парнем. Когда мы собирались уходить, приехал Куандык - мы познакомились, прогулялись, и они отвезли нас домой. На следующий день мы созванивались с Салтанат, в какой-то момент она замолчала и сказала: "Я перезвоню".

Перезвонила и говорит: "Представляешь, я сижу, с тобой говорю, поднимаю глаза, а он стоит". На тот момент, я не знаю, как у них происходило общение, но она говорила, что не была готова к отношениям. В кафе, где она принимала (консультации делала - прим. ред.), к ней подошел официант и сказал: "Парень тебя ждет с утра", - рассказала Аида Ахмедина.

Ближе к концу сентября Салтанат сказала подруге, что Бишимбаев пригласил ее с мамой на концерт. Так как мама пойти не смогла, Салтанат пригласила Аиду.

"Салтанат сказала: "Я не хочу идти с ним вдвоем, чтобы это не было как свидание". В октябре они уехали в Ташкент, Баку. И уже 16-17 октября подруга скинула скриншот - там фото Салтанат с кольцом. Мы стали спрашивать - она сказала: "Мне сделали предложение". Мы стали поздравлять ее. Была активная подготовка к свадьбе, сама свадьба, кудалык", - говорит свидетель.

Также сегодня на заседании суда по делу Бишимбаева зачитали переписку между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат. В переписке они обсуждают действия Бишимбаева в ту ночь.

После в зале суда включили запись с жетона одного из полицейских, который приехал на вызов в ресторан BAU после того, как медики сообщили им о смерти девушки в заведении. В нем погибшую Салтанат называют "жена – груз 200".

Также сегодня в суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он на манекене показал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может. Также судмедэксперт заявил, что Бишимбаев мог душить Нукенову. А позже эксперт ответил, могла ли Нукенова умереть от того, что была задушена.

Помимо этого, эксперт рассказал, можно ли было спасти Салтанат Нукенову, вовремя вызвав ей скорую. Также судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявил, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

Также во время судебного заседания судья пригрозила адвокату Бишимбаева соответствующим судебным актом.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.