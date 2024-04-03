"Перевирает по кругу": родные Салтанат Нукеновой – о показаниях Бишимбаева

Сегодня в Астане прошло очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве Салтанат Нукеновой. Родные девушки высказались по поводу его показаний, передает сайт телеканала КТК.

Сегодня в Астане состоялось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева. Во время рассказа подсудимого о дне смерти Салтанат Нукеновой родным погибшей стало плохо.

Для того, чтобы успокоиться и перевести дух, суд объявил перерыв. Позже брат Нукеновой Айтбек Амангельды прокомментировал показания Бишимбаева журналистам.

"Сейчас он все это просто перевирает по кругу… Ну, вы сами слышали… Ну не может человек, сколько там, 40 раз, 15-20 раз биться головой об унитаз, несколько раз", – сказал он.

Высказался о деле и отец Салтанат Амангельды Нукенов.

"Суд еще не закончился. Мы верим в справедливость, поэтому будем ждать приговора", – коротко сказал мужчина.

Источник: КТК

Напомним, сегодня Бишимбаев заявил, что некоторые травмы до своей смерти Салтанат Нукенова получила сама. По его словам, когда они оба были в туалете, между ними произошла ссора, они выясняли отношения. В какой-то момент, как заявил подсудимый, девушка начала снимать штаны, купленные Бишимбаевым (ранее она смыла в унитазе другие его подарки).

"Она сказала: "Я и штаны сниму". Я схватил ее за пояс: "Не надо этого делать". Она была лицом к унитазу. Когда она дергала вниз штаны, я разозлился и отпустил ее – получился противовес, она думала, что я буду держать и дернула, а я отпустил. Штаны у нее слетели. Она потеряла равновесие, стала заваливаться в сторону унитаза, полетела сначала об стену и лицом упала на унитаз. Очень сильный был удар. Она отскочила от унитаза и упала на пол", – рассказывал Бишимбаев.

Напомним, сегодня в суде Куандык Бишимбаев описывал события дня перед смертью девушки и рассказывал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане "Бау".

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она получила сама.

Позже он объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана "Бау" и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео. Гособвинитель описывал, что происходило на записи.

Далее было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Также прокурор показывал кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане "Бау", где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" –родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.