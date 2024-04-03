Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман заявила, что на нее пытаются оказывать давление

Бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман после сегодняшнего суда прокомментировала слова Байжанова о давлении на него, передает NUR.KZ.

Напомним, сегодня второй подсудимый по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бакытжан Байжанов попросил разделить его с Бишимбаевым.

"Он на меня всячески давление оказывает – так скажи, так скажи. По поводу дачи показаний", – говорил Байжанов.

На это в сторис на своей странице в Instagram экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман заявила, что на нее также оказывается давление.

"Не то, что на него (он рядом, на скамье подсудимых), на меня пытаются оказать давление! Это так страшно. Надеюсь суд отделит Бахытжана от этого", – написала она.

Скриншот сторис Назым Кахарман: instagram.com/nazymkakharman

При этом женщина высказалась и по поводу слов Куандыка Бишимбаева о том, что некоторые травмы до своей смерти Салтанат Нукенова получила сама.

По словам Бишимбаева, они с Салтанат были в туалете, между ними произошла ссора, они выясняли отношения. В какой-то момент, как заявил подсудимый, девушка начала снимать штаны, купленные Бишимбаевым (ранее она смыла в унитазе другие его подарки).

"Она сказала: "Я и штаны сниму". Я схватил ее за пояс: "Не надо этого делать". Она была лицом к унитазу. Когда она дергала вниз штаны, я разозлился и отпустил ее – получился противовес, она думала, что я буду держать и дернула, а я отпустил. Штаны у нее слетели. Она потеряла равновесие, стала заваливаться в сторону унитаза, полетела сначала об стену и лицом упала на унитаз. Очень сильный был удар. Она отскочила от унитаза и упала на пол", – рассказывал Бишимбаев.

На это также отреагировала Назым Кахарман.

"Классика! Сама виновата во всем. Все сама. И я тоже сама слушала вкрадчивый голос с внушением, что со мной то тоже что-то не так... А он клевый, не идеальный, но я сама же виновата", – поделилась женщина.