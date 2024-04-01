"Убийство не доказано": адвокат Бишимбаева возмутился в суде

В Астане проходит судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде выступают свидетели, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов во время суда возмутился тем, что брат Салтанат Нукеновой использовал слово "убийство", задавая вопросы свидетелю.

"Часто говорят: "после того, как произошло убийство", "с момента, как произошло убийство". Убийство еще не доказано. Можно говорить: "в день смерти" или "в день происшествия"… потому что это (в противном случае - прим. ред.) неправильно будет", - заявил защитник.

В ответ на это адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова отметила, что "для брата это убийство сестры, он может так выражаться".

Вторая защитница Бишимбаева отметила, что адвокат тоже использует слово "убийство", на что еще один представитель потерпевших заявил, что деяние Бишимбаева квалифицировано как убийство.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судит обвиняемого суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали в пятницу.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны.

Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.