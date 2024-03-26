Суд по делу Бишимбаева будут транслировать онлайн

В связи с повышенным общественным интересом заседания суда по делу Куандыка Бишимбаева будут транслироваться онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

"Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении К. Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу.

Судебные заседания в открытом режиме будут проходить после проведения отбора присяжных заседателей", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Сегодня сообщалось о том, что отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева пройдет 27 марта в закрытом режиме. Отмечается, что на заседании будет сформирована коллегия присяжных в количестве 12 человек.

Напомним, 11 и 12 марта в суде Астаны прошло предварительное слушание по громкому делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой. Тогда были озвучены детали произошедшего в день убийства Салтанат Нукеновой. Сам Бишимбаев свою вину не признал, а также попросил, чтобы его судили присяжные.

Между тем адвокат подсудимого попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Судья Айжан Кульбаева не удовлетворила ходатайства адвокатов Бишимбаева. Однако была удовлетворена просьба по части суда с участием присяжных.

Отметим, что главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева назначено на 10:00 27 марта.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.