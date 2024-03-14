"Журналисты должны спокойно воспринимать ситуацию": Ашимбаев – об освещении дела Бишимбаева в СМИ
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Спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев в кулуарах сената высказался о начавшемся судебном разбирательстве по делу Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
"Я не сомневаюсь, что предстоящее решение суда будет объективным, справедливым, законным.
Я думаю, что и суд, и руководство Верховного суда понимают свою ответственность перед обществом. Я не думаю, что здесь кто-то поведется на какие-то манипуляции", - отметил председатель сената Маулен Ашимбаев.
По его словам, представители СМИ тоже должны воспринимать ситуацию спокойно.
"Сейчас все заинтересованы в том, чтобы процесс был объективным, справедливым и законным. Все понимают свою ответственность.
Поэтому я думаю, что после этого трагического случая и судебного процесса, ситуация будет меняться в сторону улучшения. Сегодня общество требует защиты женщин от бытового насилия", - заявил он.
Напомним, 11 и 12 марта в Астане состоялось предварительное слушание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой.
Процесс по данному резонансному делу привлек внимание журналистов всех СМИ Казахстана. Десятки представителей СМИ собирались освещать данный процесс из зала суда.
Слушание проходило в открытом режиме, однако журналистам попасть в зал не удалось. Причем об этом стало известно прямо перед процессом.
В суде такое решение оправдали большим количеством участников процесса.
Вчера министр культуры и информации РК Аида Балаева отреагировала на ситуацию с недопуском журналистов и заявила, что в будущем представителям СМИ будут обеспечены места в зале суда.
Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 10:00 27 марта.
Дело Куандыка Бишимбаева
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.
Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.
Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.
Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.
26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.
В первый день предварительного слушания прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.
Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные.
А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Судья Айжан Кульбаева не удовлетворила ходатайства адвокатов Бишимбаева.
Однако удовлетворила просьбу о проведении суда с участием присяжных.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068275-zhurnalisty-dolzhny-spokoyno-vosprinimat-situatsiyu-ashimbaev-ob-osveschenii-dela-bishimbaeva-v-smi/