"При подкупе присяжных могут распустить": о деле Бишимбаева спросили замгенпрокурора

В кулуарах мажилиса сегодня замглавы Генпрокуратуры Асета Чиндалиева спросили, насколько вероятно, что по делу Куандыка Бишимбаева может произойти подкуп присяжных, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть ответственность (за это – прим. ред.), есть даже возможность – если такие факты выявятся, суд присяжных могут распустить", – пояснил замгенпрокурора Асет Чиндалиев.

Также он прокомментировал, почему конвой так тщательно охранял Бишимбаева в суде – напомним, что подсудимого отказались вести через "живой коридор" журналистов, сославшись, что для безопасного провода экс-министра мало места, а затем и вовсе проводили его через "черный ход" в обход СМИ.

"Всех осужденных водят под конвоем, не только Бишимбаева, всех. Он находится под стражей, и его соответственно в суд и из суда сопровождает конвой", – ответил замгенпрокурора.

Чиндалиев прокомментировал тот факт, что представителей СМИ на предварительных слушаниях категорически отказались пускать в сам зал процесса для фото- и видеосъемки и дали доступ только к прямой трансляции на другом этаже.

"Вам гласность обеспечивается же, в прямом эфире вы можете смотреть. Все что есть в суде – показывается", – ответил он.

Вчера в Астане состоялось предварительное слушание по делу Куандыка Бишимбаева. Так, суд удовлетворил ходатайство защиты экс-министра о проведении суда с участием присяжных, при этом оставив без удовлетворения остальные ходатайства.

Также вчера судья назначила главное судебное разбирательство по данному делу. Оно состоится 27 марта в 10 часов утра и будет проходить в закрытом режиме из-за процесса отбора присяжных.

После вторых предварительных слушаний Генпрокуратура напомнила гражданам и представителям СМИ о недопущении вмешательства в деятельность суда "в какой бы то ни было форме".

Напомним, что первое предварительное слушание по делу экс-министра Бишимбаева состоялось 11 марта.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.