"Его право": брат Нукеновой высказался о суде присяжных над Бишимбаевым

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды на своей странице в Instagram ответил на вопросы казахстанцев о суде над мужем Салтанат - экс-министром Куандыком Бишимбаевым, передает NUR.KZ.

По словам брата Нукеновой, следствие было проведено качественно и собранных материалов достаточно для проведения главного судебного разбирательства.

Первое заседание суда состоится 27 марта, но пройдет оно в закрытом режиме. Как ранее объяснили в суде, закрытым оно будет из-за отбора присяжных.

"Знаю, что многие возмущаются касательно суда присяжных, но здесь никто не может воспрепятствовать суду присяжных. Это его (Бишимбаева - прим. ред.) конституционное право, и поэтому ни судья, ни наша сторона, ни прокурор, никто в целом, даже его адвокаты ему этого не могут запретить. Поэтому здесь как есть", - высказался Айтбек Амангельды.

Он добавил, что во всех остальных ходатайствах адвокатам Бишимбаева было отказано.

Айтбек объяснил, что сначала будут отобраны 300 присяжных, потом их число будет сокращено до 17. После этого сторона защиты Бишимбаева сможет сделать отвод трех присяжных, отвод еще двух сделает прокурор. В итоге останется 12 присяжных, которые и будут участвовать во всех заседаниях и будут ознакомлены со всеми материалами дела.

"Вообще суд присяжных состоит из 10 человек, но всегда будут присутствовать 12. Двое запасных, если с кем-то из основных что-то случится, например, простудится, заболеют, еще что-то", - объяснил Айтбек Амангельды.

Айтбек признался, что в суде очень сильно волновался.

"Но когда судья зачитывала свое решение (об отклонении ходатайств - прим. ред.), я не мог сдержать улыбки, потому что это справедливо в первую очередь. Потому что отказать или удалить из материалов дела видеозаписи, как они хотели, фотографии, которые я предоставлял… то есть они (сторона защиты Бишимбаева - прим. ред.) пытались полностью развалить дело, и делали это очень муторно", - поделился брат погибшей.

Он отметил, что сейчас нельзя расслабляться.

"Но это все - только начало. Нам сейчас нельзя расслабляться, потому что впереди главный суд, суд присяжных. Это все нужно будет пережить, пройти, это еще немаленький срок", - отметил Айтбек Амангельды.

Он отметил, что, по словам адвокатов Бишимбаева, "вокруг виноваты все кроме самого Бишимбаева".

Подписчики Айтбека спросили его также о втором подсудимом - брате Бишимбаева Бахытжане, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

"Ему грозит до 6 лет. Я вчера в рамках суда узнал, что у него ребенок, которому 5 месяцев, из которых четыре месяца Бахытжан просидел за решеткой, в ИВС. Он с ребенком, получается, был всего месяц. Мне по-человечески искренне жаль этого ребенка и его маму, что так все получилось.

К Бахытжану я, честно, не испытываю никаких эмоций. Ни к одному, ни к другому (подсудимым, то есть Бишимбаеву и его брату - прим. ред.)", - признался брат погибшей Салтанат.

Айтбек также поблагодарил всех, кто поддержал его семью, и журналистов, которые освещают процесс.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", - заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой.

На предварительных слушаниях по делу прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат.

Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений.