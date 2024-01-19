Смерть Салтанат Нукеновой: брату Бишимбаева вменяют две уголовные статьи, подтвердила адвокат
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Адвокат семьи погибшей Салтанат Нукеновой Жанна Уразбахова в своем Instagram-профиле сообщила, что брату Куандыка Бишимбаева вменяют две уголовные статьи, передает NUR.KZ.
"Касательно брата подозреваемого. Как я ранее и писала, дело по факту недонесения об особо тяжком преступлении расследовали вместе с основным делом об убийстве, в настоящий момент брату предъявлено подозрение по двум статьям:
- статья 432 УК РК (Укрывательство преступления);
- статья 434 УК РК (Недонесение о преступлении).
По обеим статьям срок наказания – до 6 лет лишения свободы. Дело в отношении брата и основное дело по факту убийства будут рассмотрены вместе", – говорится в сообщении адвоката Жанны Уразбаховой в Instagram.
Напомним, что в конце ноября прошлого года замгенпрокурора Жандос Умиралиев сообщил, что в отношении Куандыка Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. А на днях стало известно, что экс-министру нацэкономики вменяют еще одну статью – "Истязание".
Позже замглавы МВД Игорь Лепеха рассказал журналистам, что в отношении брата Бишимбаева возбуждено уголовное дело по факту укрывательства преступления.
Также недавно мы писали, что брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды исключил возможность примирения с Бишимбаевым.
Дело Куандыка Бишимбаева
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.
11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.
О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.
В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.
Позже журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви. Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.
Кроме того, официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.
К слову, адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.
В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.
"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявил он.
Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056385-bratu-kuandyka-bishimbaeva-vmenyayut-dve-ugolovnye-stati-soobschila-advokat-nukenovyh/