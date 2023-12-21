Сразу 12 различных экспертиз назначила полиция по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
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Официальный представитель Минюста Талгат Уали сегодня на брифинге рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве жены экс-министра нацэкономики, передает корреспондент NUR.KZ.
Талгат Уали подтвердил, что в рамках уголовного дела поступили материалы о проведении экспертизы тела Салтанат Нукеновой.
"Мы не можем рассказывать об обстоятельствах ее смерти. В рамках уголовного дела было назначено 12 экспертиз, 10 из них уже проведены, одна экспертиза закончится на этой неделе. А 12-я экспертиза поступила только вчера", – добавил он.
При этом он подчеркнул, что экспертиза, которая была назначена недавно, будет проведена в установленные законом сроки.
"По закону положено 30 календарных дней, в этот срок будет проведена", – подчеркнул Талгат Уали.
Напомним, сегодня вице-министр внутренних дел Марат Кожаев рассказывал, на каком этапе находится дело Бишимбаева. По его словам, расследование скоро должно завершиться.
Дело Куандыка Бишимбаева
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.
11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.
О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.
В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.
При этом на прошлой неделе журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви.
Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051938-naznacheno-12-ekspertiz-tela-saltanat-nukenovoy-soobschili-v-minyuste/