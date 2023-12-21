Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сразу 12 различных экспертиз назначила полиция по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

Опубликовано:

Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Официальный представитель Минюста Талгат Уали сегодня на брифинге рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве жены экс-министра нацэкономики, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Уали подтвердил, что в рамках уголовного дела поступили материалы о проведении экспертизы тела Салтанат Нукеновой.

"Мы не можем рассказывать об обстоятельствах ее смерти. В рамках уголовного дела было назначено 12 экспертиз, 10 из них уже проведены, одна экспертиза закончится на этой неделе. А 12-я экспертиза поступила только вчера", – добавил он.

При этом он подчеркнул, что экспертиза, которая была назначена недавно, будет проведена в установленные законом сроки.

"По закону положено 30 календарных дней, в этот срок будет проведена", – подчеркнул Талгат Уали.

Напомним, сегодня вице-министр внутренних дел Марат Кожаев рассказывал, на каком этапе находится дело Бишимбаева. По его словам, расследование скоро должно завершиться.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

При этом на прошлой неделе журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви.

Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051938-naznacheno-12-ekspertiz-tela-saltanat-nukenovoy-soobschili-v-minyuste/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.