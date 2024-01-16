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Убийство Салтанат Нукеновой: Куандыку Бишимбаеву вменяют еще одну статью

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: facebook.com/KuandykBishimbayev

Куандыку Бишимбаеву вменяют еще одну статью - "Истязание". Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает сайт телеканала КТК.

Бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву выдвигают обвинения по еще одной статье – "Истязание". Ранее сообщалось, что его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Как сообщается, еще одну статью было решено добавить после окончания досудебного расследования.

Напомним, 8 января адвокат семьи погибшей сообщила, что расследование по делу завершено. Позже информацию подтвердили полицейские. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055860-ubiystvo-saltanat-nukenovoy-kuandyku-bishimbaevu-vmenyayut-esche-odnu-statyu/

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