"Страшно, стыдно и невыносимо больно": экс-супруга Бишимбаева прервала молчание

Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым прервала молчание и прокомментировала убийство Салтанат Нукеновой, которое произошло полтора месяца назад, передает NUR.KZ.

Как пишет Назым Бишимбаева в своем Instagram-аккаунте, ей и детям нужно было время, чтобы осмыслить и осознать произошедшее.

"Я решила прервать тишину. Прошло более 40 дней со дня трагической смерти Салтанат. Мне и детям нужно было время, чтобы осмыслить и осознать произошедшее.

Мы с детьми искренне сочувствуем родным Салтанат в их невосполнимой потере", – пишет она.

По ее словам, она не была знакома с ней лично, но "дети подружились с ней, и помнят ее как светлого, доброго и очень отзывчивого человека".

"Эта трагедия, конечно, еще болезненней от того, что это все сделал казалось бы близкий им человек, который должен был быть им опорой, поддержкой и примером. А вместо этого – страшно, стыдно и невыносимо больно.

Несмотря на все сложности и трудности, которые выпали на долю моих детей, конечно, не сравнимые с болью утраты родных Салтанат, я верю и знаю, что они всегда будут на стороне добра и света", – добавила она.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев - он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

Позже журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви. Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.

На прошлой неделе официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

К слову, адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Накануне экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев прокомментировал убийство Салтанат Нукеновой, в котором подозревают его сына – Куандыка Бишимбаева.