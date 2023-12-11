Глава МВД пообещал проверить достоверность слитой в Сеть переписки Бишимбаева с женой

Глава МВД сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал появившийся в соцсетях скриншот, который выдают за переписку Куандыка Бишимбаева и его покойной жены Салтанат, пишет корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на брифинге журналисты рассказали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой Салтанат Нукеновой, в убийстве с особой жестокостью которой он подозревается.

Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви. Главу МВД Ержана Саденова попросили прокомментировать данные сведения.

Саденов сообщил, что данные скриншоты не видел. Тогда журналисты спросили, как переписка могла появиться в соцсетях, учитывая тот факт, что смартфон находится у следователей. Глава МВД в ответ на это пообещал провести служебную проверку.

"Мы проведем служебную проверку, надо доказать, от них или не от них", – рассказал он.

Кроме того, министр опроверг информацию о том, что родные Бишимбаева пытаются каким-либо образом повлиять на следствие.

"Нет, они ко мне не обращались", – заверил он.

Ранее отец погибшей Салтанат Нукеновой обратился к президенту с просьбой проверить имущество семьи Бишимбаева.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

Также недавно стало известно, что статья о деле экс-министра появилась на сайте ООН.