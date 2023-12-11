Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Глава МВД пообещал проверить достоверность слитой в Сеть переписки Бишимбаева с женой

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: primeminister.kz

Глава МВД сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал появившийся в соцсетях скриншот, который выдают за переписку Куандыка Бишимбаева и его покойной жены Салтанат, пишет корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на брифинге журналисты рассказали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой Салтанат Нукеновой, в убийстве с особой жестокостью которой он подозревается.

Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви. Главу МВД Ержана Саденова попросили прокомментировать данные сведения.

Саденов сообщил, что данные скриншоты не видел. Тогда журналисты спросили, как переписка могла появиться в соцсетях, учитывая тот факт, что смартфон находится у следователей. Глава МВД в ответ на это пообещал провести служебную проверку.

"Мы проведем служебную проверку, надо доказать, от них или не от них", – рассказал он.

Кроме того, министр опроверг информацию о том, что родные Бишимбаева пытаются каким-либо образом повлиять на следствие.

"Нет, они ко мне не обращались", – заверил он.

Ранее отец погибшей Салтанат Нукеновой обратился к президенту с просьбой проверить имущество семьи Бишимбаева.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

Также недавно стало известно, что статья о деле экс-министра появилась на сайте ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050255-glava-mvd-poobeschal-proverit-dostovernost-slitoy-v-set-perepiski-bishimbaeva-s-zhenoy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.