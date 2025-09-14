FT: Встреча Трампа и Си Цзиньпина находится на грани срыва из-за торговых споров

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Жанна Мусабаева
    Жанна Мусабаева
    Выпускающий редактор

    FT: Встреча Трампа и Си Цзиньпина находится на грани срыва из-за торговых споров

    Опубликовано:

    Дональд Трамп и Си Цзиньпин
    Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото: Kyodo News Stills via Getty Images

    Китай пригласил Трампа на переговоры с Си, но саммит вряд ли состоится в Пекине с учетом призыва президента США к пошлинам, передает NUR.KZ со ссылкой Financial Times.

    Белый дом пока не отреагировал на приглашение президенту США Дональду Трампу приехать в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку стороны по-прежнему не могут прийти к единому мнению по вопросам торговли, сообщает издание.

    В воскресенье, 14 сентября, в Мадриде пройдет четвертый раунд торговых переговоров между странами, после которого, как ожидалось, Трамп может посетить Китай. Сообщения о возможной встрече двух лидеров начали появляться после общения госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета со своими китайскими коллегами в последние дни.

    Однако как пишет FT со ссылкой на источники, саммит находится под вопросом из-за недостаточного прогресса в переговорах. Трамп и Си могут провести "менее резонансную" встречу на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 31 октября в Южной Корее, говорят собеседники.

    Свежая публикация по теме:
    США приостанавливает программу розыгрыша грин-карт после стрельбы в университете

    Бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Сара Беран заявила, что телефонные переговоры и встреча в Мадриде — это "явная подготовка к встрече на уровне лидеров", но пока неясно, где именно она состоится.

    "Кроме того, Пекин все еще пытается понять, чего хочет администрация Трампа - реального соглашения, регулярных переговоров или фотосессии в Пекине", - добавила она.

    Со слов одного из источников, главным камнем преткновения стало разочарование США из-за того, что Пекин не пресекает экспорт химикатов, используемых для производства фентанила — смертельно опасного синтетического опиоида. Пекин предложил принять меры, но только если Трамп отменит пошлины против Китая, введенные ранее в этом году.

    Вероятность встречи в Пекине снижается и из-за недавнего призыва Трампа к партнерам по НАТО ввести пошлины 50–100% против Китая, чтобы надавить на Пекин и заставить его прекратить закупки нефти у России, отмечает газета. Один из бывших американских чиновников сообщил, что ЕС вряд ли согласится на введение значительных тарифов для Китая, но любое подобное решение может поставить саммит в столице КНР под угрозу.

    Представитель Белого дома заявил, что Трамп "открыт" к встрече с Си, но не привел других деталей.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая, поскольку, по его мнению, это сыграет большую роль в прекращении войны в Украине.

    Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

    После этого Трамп поставил Китаю ультиматум. Но Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

    Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Затем стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

    Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

    После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

    Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

    После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

    Вскоре США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

    В конце июля Китай и США провели торговые переговоры, и американская сторона согласилась отменить ряд ограничений для КНР в рамках договоренностей.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.