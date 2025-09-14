FT: Встреча Трампа и Си Цзиньпина находится на грани срыва из-за торговых споров

Китай пригласил Трампа на переговоры с Си, но саммит вряд ли состоится в Пекине с учетом призыва президента США к пошлинам, передает NUR.KZ со ссылкой Financial Times.

Белый дом пока не отреагировал на приглашение президенту США Дональду Трампу приехать в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку стороны по-прежнему не могут прийти к единому мнению по вопросам торговли, сообщает издание.

В воскресенье, 14 сентября, в Мадриде пройдет четвертый раунд торговых переговоров между странами, после которого, как ожидалось, Трамп может посетить Китай. Сообщения о возможной встрече двух лидеров начали появляться после общения госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета со своими китайскими коллегами в последние дни.

Однако как пишет FT со ссылкой на источники, саммит находится под вопросом из-за недостаточного прогресса в переговорах. Трамп и Си могут провести "менее резонансную" встречу на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 31 октября в Южной Корее, говорят собеседники.

Бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Сара Беран заявила, что телефонные переговоры и встреча в Мадриде — это "явная подготовка к встрече на уровне лидеров", но пока неясно, где именно она состоится.

"Кроме того, Пекин все еще пытается понять, чего хочет администрация Трампа - реального соглашения, регулярных переговоров или фотосессии в Пекине", - добавила она.

Со слов одного из источников, главным камнем преткновения стало разочарование США из-за того, что Пекин не пресекает экспорт химикатов, используемых для производства фентанила — смертельно опасного синтетического опиоида. Пекин предложил принять меры, но только если Трамп отменит пошлины против Китая, введенные ранее в этом году.

Вероятность встречи в Пекине снижается и из-за недавнего призыва Трампа к партнерам по НАТО ввести пошлины 50–100% против Китая, чтобы надавить на Пекин и заставить его прекратить закупки нефти у России, отмечает газета. Один из бывших американских чиновников сообщил, что ЕС вряд ли согласится на введение значительных тарифов для Китая, но любое подобное решение может поставить саммит в столице КНР под угрозу.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп "открыт" к встрече с Си, но не привел других деталей.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая, поскольку, по его мнению, это сыграет большую роль в прекращении войны в Украине.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум. Но Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Затем стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

Вскоре США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

В конце июля Китай и США провели торговые переговоры, и американская сторона согласилась отменить ряд ограничений для КНР в рамках договоренностей.

