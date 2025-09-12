jitsu gif
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    "Мы его поймали": Трамп сделал заявление об убийце Чарли Кирка

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка и рассказал, кто помог в его поимке, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

    Издание сообщает, об этом президент США Дональд Трамп рассказал в эфире Fox News.

    "Я думаю, с очень высокой степенью уверенности, что мы его поймали", - сказал Трамп.

    Также еще четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщили изданию, что мужчина находится под стражей и допрашивается.

    По словам главы Белого дома, подозреваемого "сдал кто-то из очень близкого ему окружения". При этом по данным двух источников издания, задержанный признался в содеянном своему отцу.

    Президент США также заявил, что не смотрел видеозапись смерти Кирка после того, как в социальных сетях было опубликовано несколько видеороликов со стрельбой в Кирка в кампусе университета долины Юты.

    Трамп также надеется, что убийца Чарли Кирка будет приговорен к смертной казни.

    Напомним, известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта. Трамп сообщил о его смерти и поручил припустить флаги после смерти Кирка.

    Затем вокруг Белого дома установили периметр безопасности. Также Трамп смотрел бейсбольный матч через пуленепробиваемое стекло после убийства Кирка.

    А вчера на пресс конференции специальный агент ФБР Роберт Болс заявил, что удалось найти предполагаемое орудие убийства - "винтовку со скользящим затвором", которая была обнаружена в "лесной местности, куда скрылся стрелок", спрыгнув с крыши здания, откуда был произведен выстрел.

    Дональд Трамп
