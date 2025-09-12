"Мы его поймали": Трамп сделал заявление об убийце Чарли Кирка
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка и рассказал, кто помог в его поимке, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Издание сообщает, об этом президент США Дональд Трамп рассказал в эфире Fox News.
"Я думаю, с очень высокой степенью уверенности, что мы его поймали", - сказал Трамп.
Также еще четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщили изданию, что мужчина находится под стражей и допрашивается.
По словам главы Белого дома, подозреваемого "сдал кто-то из очень близкого ему окружения". При этом по данным двух источников издания, задержанный признался в содеянном своему отцу.
Президент США также заявил, что не смотрел видеозапись смерти Кирка после того, как в социальных сетях было опубликовано несколько видеороликов со стрельбой в Кирка в кампусе университета долины Юты.
Трамп также надеется, что убийца Чарли Кирка будет приговорен к смертной казни.
Напомним, известного американского консервативного блогера и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка застрелили во время выступления в штате Юта. Трамп сообщил о его смерти и поручил припустить флаги после смерти Кирка.
Затем вокруг Белого дома установили периметр безопасности. Также Трамп смотрел бейсбольный матч через пуленепробиваемое стекло после убийства Кирка.
А вчера на пресс конференции специальный агент ФБР Роберт Болс заявил, что удалось найти предполагаемое орудие убийства - "винтовку со скользящим затвором", которая была обнаружена в "лесной местности, куда скрылся стрелок", спрыгнув с крыши здания, откуда был произведен выстрел.
