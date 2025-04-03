Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп объявил о введении пошлин в отношении Казахстана и еще более 180 стран

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/ The White House

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объявил о введении пошлин для ряда стран, в том числе Казахстана. Россия в этом списке не упоминается.

Свежая публикация по теме:
Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США

Перевод выступления Трампа приводит РБК.

В ходе выступления Трамп показал таблицу с тарифами для разных стран. Они достигают 50%. Высчитываются они следующим образом — тарифы США установлены вдвое меньше пошлин, чем те, которые были установлены другими странами против США.

Для стран бывшего СССР введены разные размеры тарифов:

  • Молдавия — 31%
  • Казахстан — 27%;
  • Армения — 10%;
  • Азербайджан — 10%;
  • Грузия — 10%;
  • Узбекистан — 10%;
  • Туркменистан — 10%;
  • Кыргызстана — 10%;
  • Таджикистан — 10%;

Россия в списке не упоминается.

Кроме того, тарифы затронут:

  • Китай — 34%;
  • Европейский союз — 20%;
  • Индия - 26%;
  • Вьетнам — 46%;
  • Тайвань — 32%;
  • Япония — 24%;
  • Южная Корея — 25%;
  • Таиланд — 36%;
  • Швейцария — 31%;
  • Индонезия — 32%;
  • Малайзия — 24%;
  • Камбоджа — 49%;
  • Великобритания — 10%;
  • Южная Африка — 30%;
  • Бразилия — 10%;
  • Бангладеш — 34%;
  • Сингапур — 10%;
  • Израиль — 17%;
  • Филиппины — 17%;
  • Чили — 10%;
  • Пакистан — 29%;
  • Шри-Ланка — 44%;
  • Казахстан — 27%;
  • Сербия — 37%;
  • Мадагаскар — 47%;
  • Мьянма — 44%;
  • Лаос — 48%.

Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.

Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, «чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество», добавил Трамп.

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232618-tramp-obyavil-o-vvedenii-poshli-v-otnoshenii-kazahstana-i-eshche-bolee-180-stran/