Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая до 100 процентов
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая, поскольку, по его мнению, это сыграет большую роль в прекращении войны в Украине, передает NUR.KZ.
"Я считаю, что введение НАТО, как группой, пошлин в размере 50-100% на товары из Китая, которые будут полностью отменены после окончания войны России и Украины, также окажет большую помощь в прекращении этой смертоносной, но нелепой войны.
Китай имеет сильный контроль и даже власть над Россией, и эти мощные тарифы разрушат эту власть. Это не война Трампа (она бы никогда не началась, если бы я был президентом), это война Байдена и Зеленского.
Я здесь только для того, чтобы помочь остановить это и спасти тысячи жизней россиян и украинцев (только на прошлой неделе погибло 7118 человек. Безумие!).
Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов", - написал президент США в Truth Social.
Добавим, также Дональд Трамп обратился к странам НАТО и назвал условие для введения серьезных санкций против России. По его словам, это произойдет, когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России.
"Как вы знаете, стремление НАТО к победе было далеко не на 100%, и покупка российской нефти некоторыми из них была шокирующей! Это значительно ослабляет вашу позицию на переговорах в отношении России", - заявил президент США.
