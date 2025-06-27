Китай и США заключили новую торговую сделку после разговора Трампа и Си Цзиньпина

Китай и США провели торговые переговоры, и американская сторона согласилась отменить ряд ограничений для КНР в рамках договоренностей, передает РБК со ссылкой на китайский МИД.

Уточняется, что данное решение было принято по итогам торговых и экономических консультаций двух стран в Женеве и в Лондоне, а недавно стороны дополнительно согласовали детали рамок соглашения.

"Китай на законных основаниях одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против КНР", - говорится в сообщении МИДа.

Еще в ведомстве добавили, что 5 июня лидеры двух стран провели телефонный разговор - Трамп и Си Цзиньпин пришли к важному консенсусу о необходимости заключить новое торговое соглашение.

По информации МИД, Пекин надеется, что страны продолжат укреплять сотрудничество в рамках достигнутых договоренностей.

Стоит также отметить, что ранее президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил о подписании торгового соглашения с Китаем.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум. Но Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

Вскоре США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.