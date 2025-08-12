Трамп подписал указ о тарифном перемирии с Китаем еще на 90 дней
Опубликовано:
США и Китай договорились о временном сохранении 10-процентных пошлин и приостановлении 24-процентных. Тарифную паузу продлили еще на 90 дней.
Как пишет РБК, действие тарифной паузы истекало 12 августа. Однако по итогам переговоров Пекина и Вашингтона в Стокгольме стороны договорились о перемирии еще на 90 дней.
Совместное заявление сторон опубликовала пресс-служба китайского министерства коммерции.
Согласно тексту, США и Китай обязались вносить изменения в расчет пошлин и приостановить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней, сохранив при этом оставшиеся 10-процентные тарифы.
Информацию о подписании соглашения подтвердил и Дональд Трамп.
"Я только что подписал указ, продлевающий действие приостановки пошлин в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные положения соглашения останутся прежними", - написал он в соцсети Truth Social.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.
После этого Трамп поставил Китаю ультиматум. Но Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.
Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Затем стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.
Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.
После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.
Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.
После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.
Вскоре США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.
В конце июля Китай и США провели торговые переговоры, и американская сторона согласилась отменить ряд ограничений для КНР в рамках договоренностей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Саммит на Аляске: о чем собираются договориться Путин и Трамп
- Выселить бездомных из столицы США пообещал Трамп
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2274222-tramp-podpisal-ukaz-o-tarifnom-peremirii-s-kitaem-eshche-na-90-dney/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах