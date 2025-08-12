Трамп подписал указ о тарифном перемирии с Китаем еще на 90 дней

США и Китай договорились о временном сохранении 10-процентных пошлин и приостановлении 24-процентных. Тарифную паузу продлили еще на 90 дней.

Как пишет РБК, действие тарифной паузы истекало 12 августа. Однако по итогам переговоров Пекина и Вашингтона в Стокгольме стороны договорились о перемирии еще на 90 дней.

Совместное заявление сторон опубликовала пресс-служба китайского министерства коммерции.

Согласно тексту, США и Китай обязались вносить изменения в расчет пошлин и приостановить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней, сохранив при этом оставшиеся 10-процентные тарифы.

Информацию о подписании соглашения подтвердил и Дональд Трамп.

"Я только что подписал указ, продлевающий действие приостановки пошлин в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные положения соглашения останутся прежними", - написал он в соцсети Truth Social.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум. Но Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Затем стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

Вскоре США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

В конце июля Китай и США провели торговые переговоры, и американская сторона согласилась отменить ряд ограничений для КНР в рамках договоренностей.

