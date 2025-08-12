Саммит на Аляске: о чем собираются договориться Путин и Трамп

В пятницу 15 августа президенты США и России намерены при личной встрече обсудить войну в Украине и возможное мирное соглашение. При этом до сих пор не до конца понятно, что именно предложит Путин, какие условия устроят Трампа и согласятся ли с ними Украина и Европа. Как считает обозреватель Би-би-си, пока понятно одно: сложно представить человека, которому саммит на Аляске был бы выгоден больше, чем Владимиру Путину.

Что говорят в Вашингтоне

В минувшую пятницу, 8 августа, истекал ультиматум, объявленный Дональдом Трампом. Президент США обещал невиданные санкции против России и ее торговых партнеров, если не будет прогресса на пути к мирному соглашению с Украиной.

В конце июля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трампа спросили, поможет ли его личная встреча с Путиным достичь перемирия в Украине. «Я больше не заинтересован в разговорах», — ответил Трамп.

Однако после этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф съездил в Москву и поговорил с Путиным. Результаты беседы удовлетворили американского президента, и итогом поездки Уиткоффа стала договоренность о личной встрече Трампа с Путиным на Аляске.

«Обмен территориями»

По итогам визита Стива Уиткоффа в Москву Трамп заявил, что шансы на прекращение огня в войне России против Украины есть. Как писало агентство Bloomberg, об этом Трамп сообщил Зеленскому и европейским лидерам.

Трамп уточнил, что Путин может начать мирные переговоры «в обмен на обсуждение вопроса об обмене территориями», сказали собеседники Bloomberg.

Постепенно стали появляться некоторые подробности.

Собеседники Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить за Россией аннексию территорий, захваченных ею в ходе военного вторжения.

В рамках такого соглашения Россия хочет получить аннексированные Донбасс и Крым. «Это потребует от президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ об отводе войск с частей территории Луганской и Донецкой областей, все еще удерживаемых Киевом», — написал Bloomberg.

В ответ, утверждали источники агентства, Москва прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях по текущей линии фронта.

По словам источников, цель соглашения — фактически заморозить войну и подготовить почву для технических переговоров об окончательном мирном урегулировании.

В то же время издание Wall Street Journal сообщило, что эти предложения вызывают множество вопросов. Европейцы трижды созванивались с Вашингтоном, чтобы прояснить, что же все-таки должно произойти с Запорожской и Херсонской областями: намерен ли Путин заморозить нынешние линии фронта, вывести войска из этих регионов или добиваться полного контроля над ними?

По словам американского чиновника, с которым поговорило издание, Путин призвал приостановить войну на нынешних линиях в обоих регионах. После этого Россия проведет переговоры с Украиной об обмене территориями, стремясь к полному контролю над Запорожьем и Херсоном, цитирует Wall Street Journal своего собеседника. Но совершенно неясно, какие территории при этом получит Украина в рамках «обмена».

Только в третьем телефонном разговоре Уиткофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает в себя два этапа. Первый этап — вывод украинских войск из Донецкой области и заморозка линий фронта. Второй этап — Путин и Трамп согласуют окончательный мирный план, который впоследствии будет обсуждаться с Зеленским, сообщили европейские чиновники на условиях анонимности.

Прояснить ситуацию могли бы в Белом доме, но там заявили, что «из уважения к нашим деликатным дипломатическим переговорам с Россией, Украиной и нашими европейскими союзниками Белый дом не будет комментировать подробности, якобы появившиеся в СМИ». Не комментирует детали договоренностей и Кремль.

Условия Украины и Европы

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на слова Трампа про «обмен территориями» была предсказуема — Киев уже неоднократно заявлял свою позицию по этому поводу.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — заявил Зеленский. «Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — сказал президент Украины.

Европейские лидеры в целом поддержали Зеленского. Переговоры о будущем Украины могут идти только с ее участием и в условиях прекращения огня, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров и консультаций. Это заявление подписали лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии и Польши, а также глава Еврокомиссии.

В заявлении сказано, что «путь к миру не может быть определен без участия Украины», а изменение международно признанных границ силой невозможно.

При этом европейские лидеры допускают тот самый «обмен территориями» — но только на адекватных условиях. По данным Wall Street Journal, европейские страны и Украина представили ответное предложение, с которым ознакомили вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Кита Келлога.

Контрпредложение заключается в следующем: во-первых, сначала должно быть прекращение огня, а уже затем обмен территориями; во-вторых, уступки должны быть взаимными — если Украина уступает России какие-либо территории, то получает от России другие. Некоторые источники Wall Street Journal были предельно конкретны: если Украина оставит Донецкую область, то взамен российские войска должны уйти из Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, европейские лидеры и Украина настаивают на том, что «любая территориальная уступка со стороны Киева должна оговариваться железными гарантиями безопасности — включая потенциальное членство Украины в НАТО».

Генсек НАТО Марк Рютте также допустил обмен территориями. В интервью ABC News он уточнил, что речь может идти только о фактическом признании российского контроля над захваченными территориями, а не о юридическом.

«Речь пойдет о территории [Украины]. Речь, конечно же, о гарантиях безопасности, но также и об абсолютной необходимости признать, что Украина сама определяет свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, самостоятельно определяющим свое геополитическое будущее — разумеется, без каких-либо ограничений на численность своих вооруженных сил. А для НАТО — без каких-либо ограничений на наше присутствие на восточном фланге», — сказал Рютте.

Об этом говорила в воскресенье и глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, международное право в этом вопросе не терпит толкований: все временно оккупированные территории принадлежат Украине. «Соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы», — сказала Каллас.

По информации Bloomberg, европейские лидеры хотят поговорить лично с Трампом до его встречи с Путиным и обсудить с президентом США все проблемные вопросы.

Станет ли саммит на Аляске подарком для Путина?

Елизавета Фохт*, обозреватель Русской службы Би-би-си

Сложно представить человека, которому саммит на Аляске был бы выгоден больше, чем Владимиру Путину.

Три с половиной года страны Запада во главе с США (по крайней мере, до возвращения Дональда Трампа в Белый дом) делали все, чтобы изолировать российского лидера. Поэтому вне зависимости от того, чем закончится встреча в пятницу, сам по себе факт поездки в США по приглашению американского президента — это большой успех Кремля. Тем более с учетом символизма, связанного с местом проведения саммита: Аляска когда-то была российской территорией.

Удачно для Москвы выглядит и контекст, в котором проходит саммит. Еще неделю назад СМИ и эксперты гадали, насколько жестким будет поведение Трампа, объявившего Владимиру Путину ультиматум. Теперь про ультиматум уже никто не вспоминает: главный вопрос — согласился ли Путин хоть на какие-то компромиссы перед встречей и будет ли Трамп учитывать позицию Украины и ее европейских союзников. Саммит без конкретных обещаний и результатов устроит в этой ситуации только Путина.

Делать преждевременные выводы об окончательной победе Москвы пока рано: мы видели, как за последние полгода настроение Дональда Трампа несколько раз менялось на диаметрально противоположное. После того, как он отчитал президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в марте, было сложно представить, что уже летом американский президент будет говорить о том, как разочарован Владимиром Путиным, и обещать Украине военную поддержку (пусть и за счет Европы).

И наоборот: казалось, что растущее недовольство Трампа, который перешел к угрозам в адрес Кремля, уже не унять. Но после визита Стива Уиткоффа в Москву (политика и мировая пресса до сих пор, кажется, не поняли, о чем он договорился с Путиным) ситуация опять изменилась.

Так что многое будет зависеть от того, в каком настроении будет Трамп после того, как лично поговорит с Путиным на Аляске.

*Власти России включили Елизавету Фохт в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде.

