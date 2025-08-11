Выселить бездомных из столицы США пообещал Трамп
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trurh Social заявил о намерении выселить бездомных подальше от столицы - Вашингтона, передает NUR.KZ.
Трамп анонсировал конференцию в Белом доме, на которой он объявит о конкретных мерах по преображению столицы.
"Я сделаю нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомным нужно немедленно уехать. Мы предоставим вам жилье, но ДАЛЕКО от столицы", - заявил Трамп.
Преступникам, по его словам, не нужно уезжать, поскольку их отправят прямо в тюрьму, "где им и самое место".
"Все произойдет очень быстро, как и на границе. За последние несколько месяцев мы прошли путь от миллионов прибывающих до НУЛЯ. Дальше будет проще — будьте готовы!" - заявил Трамп.
Он также добавил, что больше не будет "никакого хорошего парня", а американцы "вернут свою столицу себе".
Говоря о границе, Трамп имеет в виду свою миграционную политику - сразу после вступления в должность Трамп объявил чрезвычайное положение на границе США и Мексики. Там выставили патрули, которые контролируют ситуацию.
СМИ тогда писали, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям администрации Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.
С приходом Трампа попасть в Штаты стало сложнее. Ранее мы писали, что казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США.
Кроме того сообщалось, что туристам и наемным работникам в США теперь придется оплачивать новый сбор в размере 250 долларов при получении американской визы.
Госсекретарь США Марко Рубио приказал сотрудникам консульств проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз США.
А на прошлой неделе стало известно, что госдепартамент США намерен запустить программу, которая потребует от иностранных граждан внесения залога в размере 15 тыс. долларов за визу.
