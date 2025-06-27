Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил о подписании торгового соглашения с Китаем, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Дональд Трамп заявил в четверг, что США и Китай подписали торговое соглашение, ровно через две недели после того, как достигли взаимопонимания в спорах.

"Мы только вчера подписали сделку с Китаем", - сказал президент в Белом доме, но не предоставил никаких других подробностей.

Позже чиновник Белого дома заявил изданию, что США и Китай "договорились о дополнительном взаимопонимании в отношении рамок для реализации Женевского соглашения", имея в виду торговые переговоры, которые страны провели в мае, когда они впервые договорились о перемирии.

Два человека, знакомых с ситуацией, заявили, что Вашингтон и Пекин, по-видимому, изложили в письменном виде то, что ранее обсуждалось, но не было включено в официальный документ.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум. Но Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

Вскоре США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.