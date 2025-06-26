"Называйте как хотите, это все равно исторический успех". Пентагон рассказал об операции в Иране, но не привел новых разведданных

Министр обороны США Пит Хегсет и глава объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн рассказали, как готовилась и проходила операция США против иранской ядерной программы, успех которой оказался под вопросом после утечки разведданных Пентагона о том, что атакованные объекты были только повреждены, но не уничтожены.

Хегсет повторил, что операцию надо считать "самым выдающимся военным успехом США", но новых разведданных, по которым можно было бы судить о масштабе ущерба иранской ядерной программе, не сообщил.

Это еще одна попытка руководства США убедить мир в том, что операция США в Иране была действительно эффективной, а значит, Трамп может записать себе в актив успех в ликвидации угрозы создания Ираном ядерной бомбы.

Для него эти попытки осложняются тем, что подтвердить успешность операции фактами, а не мнениями и оценками действительно непросто, считают эксперты.

Пресс-конференция Хегсета и Кейна продлилась порядка 45 минут и завершилась небольшой серией вопросов от журналистов. Глава Пентагона в очередной раз назвал представителей СМИ любителями "фейков", которые "охотятся за скандалами и пропускают действительно исторические моменты", такие, как воздушная операция США в Иране ночью на 22 июня - когда противобункерные бомбы GBU-57 и ракеты Tomahawk полностью уничтожили, как утверждает Дональд Трамп, крупнейшие объекты иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Хегсет повторил оценки, данные операции разными внешними источниками, от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси до МИД Ирана, в которых результаты бомбардировки и ракетной атаки были названы "выдающимся успехом", а ущерб от них - "серьезными повреждениями" и "уничтожением объектов", для восстановления которых потребуются "годы".

На уточняющий вопрос журналистов, каким конкретно словом будет правильно, с его точки зрения, обозначить степень успеха операции, Хегсет ответил, что пресса может называть это "как угодно", поскольку это все равно "исторический успех", в то время как журналисты пытаются преуменьшить его значение, чтобы "Трамп снова выглядел плохо".

Он подчеркнул, что утечки данных военной разведки, из которых следовало, что бомбардировки нанесли лишь ограниченный ущерб иранской ядерной программе, но не уничтожили ее, были лишь предварительными.

Выступление Кейна было менее эмоциональным и более содержательным: он раскрыл до сих пор не бывшую публичной информацию о том, как именно США бомбили Фордо.

По его словам, работа над программой будущего уничтожения подземного завода по обогащению урана в Фордо началась в США 15 лет назад, и за эти годы неназванные военные разведчики изучили все, что было возможно, о том, как устроен этот объект.

"Все эти годы они буквально днем и ночью мечтали о том, чтобы уничтожить этот объект", - сказал Кейн, пояснив, что для разведки было очевидным: такие объекты, как Фордо, сооружаются "не с мирными намерениями".

На основе этих данных была разработана противобункерная бомба GBU-57, ее не раз успешно испытывали на крайне реалистичных объектах-имитаторах Фордо, сообщил Кейн.

В день удара по Фордо и двум другим важнейшим объектам иранской ядерной программы все прошло штатно, следовало из его доклада: от загрузки бомб в самолеты B-2 до поражения намеченных целей - двух комплексов вентиляционных шахт в горной породе в виде трезубца, схему которых Кейн продемонстрировал журналистам.

Первый удар должен был сорвать защитный бетонный колпак с места выхода этих шахт на поверхность, последующие пять - уничтожить объекты на глубине за счет бомбардировки этих шахт, рассказал он.

Именно этим - строением каналом в виде трезубца - объясняются три отверстия от бомб, которые видны на спутниковых снимках, пояснил рассказ Кейна Хегсет. Принцип же их действия - детонация на большой глубине - объясняет отсутствие значительных воронок и разрушений от бомб на поверхности, добавил Кейн.

До сих пор такие схемы и технические детали американские военные не обнародовали.

Кейн признал, что его ведомство не располагает дополнительными разведданными о масштабе повреждений на глубине. Однако генерал продемонстрировал короткое видео, на котором видно, как в створе некоего туннеля сначала вертикально проходит бомба, а затем возникает яркая вспышка взрыва.

Пилоты, управлявшие бомбардировщиками B-2, рассказали, что эти взрывы и вспышки были "самыми яркими, какие они видели за всю свою жизнь", передал впечатления летчиков Кейн.

В операции принимали участие как пилоты-мужчины, так и женщины, рассказал Кейн, что не помешало Хегсету назвать их "нашими парнями" и разозлиться на журналистку, обратившую его внимание на это несоответствие.

Отвечая после пресс-конференции на вопрос журналиста, известно ли военным что-либо о местонахождении запаса высокообогащенного урана, который, предположительно, был заранее вывезен из Фордо перед атакой, Хегсет заявил, что он такими данными не располагает.

Трамп остался доволен пресс-конференцией и похвалил Хегсета за то, как она прошла, назвав ее очень успешной и профессиональной.

Пресс-конференция Хегсета и Кейна состоялась спустя несколько часов после заявления верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. На этой видеозаписи, первой после американской операции, он заявил, что с ядерными объектами, вопреки заявлениям руководства США, не произошло "ничего существенного".

Заявление Али Хаменеи подлило масла в огонь и без того жаркой дискуссии о том, каких именно результатов добились США этой бомбардировкой.

Как утечки спецслужб испортили Трампу триумф

Новая пресс-конференция понадобилась Трампу после того, как успех его секретной операции по ликвидации трех крупнейших объектов иранской ядерной программы был поставлен под вопрос публикациями New York Times и CNN.

Их публикации были основаны на засекреченных материалах анализа Разведывательного управления Пентагона, проведенного через 24 часа после того, как американские бомбардировщики и ракеты атаковали заводы по хранению и обогащению урана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Как следовало из этих материалов (о них журналистам рассказали несколько ознакомившихся с ними источников), удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и лишь отсрочили получение Тегераном ядерной бомбы не более чем на несколько месяцев.

В частности, два источника CNN рассказали, что, согласно предварительным данным военной разведки, запасы обогащенного урана в Иране не были полностью уничтожены, а один из них добавил, что и центрифуги по обогащению урана в основном не были повреждены.

Эти выводы, отмеченные как "предварительные" и с "низким уровнем доверия", однако, противоречили заявлениям об успехе операции США, о которых несколько раз заявил Трамп. Он утверждал, что удары ракет и противобункерных бомб "полностью уничтожили" важнейшие иранские объекты по обогащению урана. Его поддержал и Хегсет, который заявил наутро после атаки, что ядерные амбиции Ирана "уничтожены".

Обнародование этого доклада возмутило Трампа, который обрушил шквал негодования в первую очередь на журналистов, потребовав, в частности, "немедленно уволить, вышвырнуть как собаку" одного из авторов публикации CNN журналистку Наташу Бертран за то, что она, по мнению Трампа, выставила в дурном свете "наших патриотов-летчиков", пилотировавших американские тяжелые бомбардировщики B-2.

Комментируя публикации, Трамп заявил, что телеканал и газета "объединились в попытке унизить одну из самых успешных военных атак в истории", и повторил, прибегнув, как обычно, для убедительности к заглавным буквам, что "ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ИРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНЫ!"

Президент США настаивает, что аналитика военной разведки базировалась на предварительной информации, полученной в первые часы после атаки. По его мнению, разведданные были "очень неоднозначными" и на их основании нельзя делать окончательные выводы. "Разведданные говорят, что мы не знаем. Ущерб мог быть очень серьезным. Это то, что предполагают разведданные", - заявил Трамп журналистам накануне саммита стран НАТО в Гааге.

Версию Трампа поддержал и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. "ЦРУ может подтвердить, что совокупность достоверных разведданных указывает на то, что ядерной программе Ирана нанесен серьезный ущерб в результате недавних целенаправленных ударов", - говорится в заявлении на сайте управления со ссылкой на новые разведданные.

По словам главы ЦРУ, управление получило из надежных источников информацию о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и их придется восстанавливать годами.

На сторону Трампа встал также госсекретарь Марк Рубио, назвавший утечки фальшивкой и заявивший, что иранские объекты после ударов выглядят "совершенно не так, как раньше".

Ярость Трампа и его атаки на журналистов отчасти объясняются тем, что омрачающая его безусловный триумф утечка произошла накануне прибытия американского президента на саммит НАТО, где Трампу была уготована роль главного действующего лица, отмечала NYT. Мало того, утечка практически совпала с объявлением о завершении конфликта между Ираном и Израилем - которое чуть было не нарушил ракетный обстрел, напоминает газета.

Кроме того, авторами доклада об ограниченных успехах операции в Иране оказались военные, что сделало ущерб от утечки "особенно разрушительными", отмечала NYT.

То, насколько важен был успех иранской операции для Трампа, рассчитывающего остаться в истории как успешный миротворец и борец с терроризмом, показывает его внимание к тому, какие слова используют его коллеги, описывая действия Белого дома, считает NYT.

Утечка секретных разведданных уже привела к тому, что Белый дом решил ужесточить обмен секретными материалами между Пентагоном и военными, исходя из скорости, с которой они утекли из закрытой сети.

Белый дом также отложил закрытые брифинги для обеих палат Конгресса по итогам операции в Иране. Вопросы к администрации есть не только у демократов, которые уже критиковали Трампа за то, что тот пошел на использование военной силы США без согласия Конгресса, но и у его однопартийцев-республиканцев, которые, впрочем, в основном поддержали решение президента вступить в конфликт Израиля и Ирана.

Почему ущерб от бомбардировок так сложно оценить - и возможно ли это вообще

Как отмечает аналитик по безопасности Би-би-си Гордон Корера, конкретно в случае подземного завода по обогащению урана в Фордо традиционный способ оценки результатов ударов с воздуха - спутниковые снимки - не слишком полезны. На них видны следы бомбовых ударов, но они не дают практически никакого представления о том, какой ущерб был нанесен самому заводу и центрифугам, скрытым в толще горной породы на глубине до 90 м.

Несмотря на то, что ВВС США, очевидно, старались сбросить противобункерные бомбы в одну и ту же точку или как можно ближе одну к другой, на снимках нет следов больших разрушений горной породы на поверхности, нет и признаков ее проседания из-за глубинного взрыва, добавляет он. Очевидно, Тегеран использовал достаточно железобетона для защиты подземного объекта, пишет Корера.

Оценку ущерба осложняет и то, что такие бомбы были использованы фактически впервые, а значит, результат бомбардировки нельзя оценить, исходя из прежнего опыта, указывает эксперт. Все это добавляет неопределенности в оценке последствий атаки на Фордо, констатирует он.

Для получения более четкой картины повреждений потребуются другие виды разведданных: например, показания сейсмических детекторов, которые могут анализировать глубину и силу подземных взрывов (также используются для оценки силы землетрясений), информации об уровне радиации (но пока международные инспекторы не фиксируют изменений), данных с датчиков типа LIDAR (light detection and ranging), которые могут создавать 3D-карты, используя лазерные импульсы с самолетов или беспилотников, чтобы попытаться заглянуть внутрь горы.

Крайне важны и сообщения информаторов разведки, а также перехваченные сообщения, пишет Корера: они могут показать, что иранцы обсуждают ущерб и его последствия. Все эти данные должны будут постоянно обновляться, чтобы в совокупности дать затем окончательную оценку с большей степенью достоверности.

Но дело не только в результатах бомбардировок. Даже если таким важным объектам, как Фордо, был нанесен серьезный ущерб и их больше нельзя использовать, как утверждает руководство США, это еще не означает, что ядерной программе Ирана в целом положен конец - ведь она может быть восстановлена на новых объектах.

Косвенные признаки указывают на то, что Иран пытался минимизировать возможный ущерб. Так, незадолго до бомбардировки в Фордо был замечен целый караван грузовиков, и главный вопрос заключается в том, что именно они перевозили и куда. Предположительно, Тегеран перевез свои запасы высокообогащенного урана в другое место, как и некоторое количество центрифуг, которого, впрочем, наверняка недостаточно, чтобы продолжать развивать ядерную программу с прежней скоростью, отмечает Корера.

Кроме того, после получения высокообогащенного урана для создания бомбы необходимо пройти еще несколько этапов, связанных с разработкой оружия и системы доставки. Они требуют чрезвычайно высокого уровня специальных научных знаний, и неслучайно одним из самых заметных действий Израиля в начале конфликта было убийство ученых, участвующих в программе, в надежде удлинить сроки работы над бомбой, напоминает Корера.

Нападение, безусловно, отбросило иранскую программу назад, констатирует эксперт. Вопрос в том, насколько - и тут любой ответ зависит от того, что останется после атаки, и неизбежно будет скорее оценкой, чем точной цифрой, констатирует Корера.

А значит, в ближайшие месяцы работа спецслужб по изучению иранской ядерной программы станет еще более интенсивной. И если появятся признаки того, что Тегеран втайне восстанавливает программу или стремится к созданию бомбы, то конфликт, скорее всего, начнется снова.