WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается президентом

На состоявшемся в среду саммите НАТО президент США Дональд Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается президентом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Об этом издание сообщает со ссылкой на трех европейских чиновников, осведомленных о ходе дискуссий на саммите.

Также сообщается, что некоторые южноевропейские страны, включая Испанию, возражали против идеи увеличения расходов на оборону, заявляя, что их потребности в безопасности отличаются от потребностей соседей, которые находятся ближе к России. А соседи России в Восточной Европе уже начали радикальное наращивание военной мощи - "в меньшей степени из-за Трампа, а в большей - из-за неотложных проблем безопасности, связанных с Кремлем", пишут авторы статьи.

Добавим, также СМИ сообщали, что Трамп разочаровался в Путине и стал мягче к Зеленскому. Так, президент США заявил, что глава Украины "очень милый" после их кулуарной беседы на саммите НАТО, но встревожен действиями российского лидера.

А накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером США Дональдом Трампом во время личной встречи на саммите НАТО.

Там же Дональд Трамп подчеркнул, что все еще очень рассчитывает заключить сделку с Россией по конфликту в Украине. Трамп назвал ситуацию "позором", так как "на прошлой неделе погибли 6 тыс. солдат". Он также отметил, что отклонил предложение Путина помочь в конфликте с Ираном. До этого Путин заявил, что согласен со словами Трампа о том, что при нем конфликт в Украине мог бы не случиться.

Ранее Владимир Путин отказался ехать на переговоры с Украиной в Стамбул. Свои планы изменил и Дональд Трамп, который планировал попасть туда.

А по поводу альянса напомним, в апреле генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США и их европейские союзники едины во мнении, что Россия еще долго будет представлять собой угрозу для государств НАТО.