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Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Трамп в соцсети Truth Social призвал Россию и украину объявить 30-дневное перемирие, пригрозив санкциями за несоблюдение прекращения огня, передает NUR.KZ.

"Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции", - написал Трамп в соцсети.

Американский президент добавил, что вместе с европейскими лидерами остается приверженным достижению прочного мира между Россией и Украиной.

"Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги", - отметил американский президент.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты не будут посредниками в российско-украинских мирных переговорах, если не получат положительный ответ от стран.

Позже Русская служба BBC писала, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

При этом сам Трамп отказался назвать дедлайн по переговорам.

"Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро", – сказал президент США.

А в СМИ появилась информация, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить СМИ, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.

Позже американский лидер Дональд Трамп в интервью NBC News назвал причины, по которым не может добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243325-tramp-prizval-rossiyu-i-ukrainu-k-30-dnevnomu-peremiriyu/