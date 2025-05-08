Трамп анонсировал первую торговую сделку по пошлинам

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social анонсировал пресс-конференцию, на которой объявит о первой торговой сделке в рамках введения тарифов, передает NUR.KZ.

Как написал Трамп, 8 мая в 10:00 по времени Вашингтона (20:00 по времени Астаны) в Овальном кабинете в Белом доме состоится большая пресс-конференция, на которой будет объявлено о крупной торговой сделке с представителями "большое и очень уважаемой страны".

"Первая из многих", - заявил Трамп.

Газета New York Times, ссылаясь на собственные источники, знакомые с этими планами, пишет, что Трамп объявит о сделке с Великобританией.

"Соглашение станет первой сделкой, о которой было объявлено после того, как Трамп ввел жесткие пошлины против десятков торговых партнеров Америки.

Соглашение между Соединенными Штатами и Великобританией может стать значительной победой для обеих стран, которые давно стремятся к более тесному экономическому сотрудничеству", - говорится в материале.

Отмечается, что подробности соглашения пока не ясны. Ранее стороны обсуждали снижение британских пошлин на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, а также отмену британских налогов на американские технологические компании.

"Для премьер-министра Великобритании Кира Стармера торговая сделка стала бы оправданием его усердного сближения с Трампом. Во время своего визита в Овальный кабинет в феврале Стармер передал президенту приглашение от короля Карла III совершить редкий второй государственный визит в Великобританию", - пишет издание.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Министерство торговли и интеграции Казахстана ранее уже публиковало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

А финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.

Между тем на фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге. В Нацбанке это связали с "торговой войной Трампа".

Президент Токаев ранее прокомментировал нестабильность на международных рынках и тарифные войны среди ряда стран.

"Вы знаете, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны. Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет", - сказал президент.