Адвоката арестованного мэра Стамбула задержали в Турции

В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - Мехмета Пехливана. Сам Имамоглу потребовал немедленно освободить своего защитника, передает NUR.KZ.

По информации государственного агентства Турции Anadolu, полиция задержала адвоката арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Мехмета Пехливана по подозрению в отмывании денежных средств.

Сообщается, что его по подозрению в отмывании незаконно полученных денежных средств. Также известно, что Пехливан после задержания уже дал показания в суде, после чего прокуратура направила в суд ходатайство обеспечить контроль за тем, чтобы адвокат не смог покинуть страну.

Кроме того, информация о задержании адвоката появилась и на личной странице арестованного Экрема Имамоглу в соцсети X.

"В сознании сторонников запрета ни ложь, ни клевета не имеют конца. На этот раз моего адвоката Мехмета Пехливана задержали по сфабрикованным обвинениям. Как будто попытки переворота против демократии им было недостаточно, они не могут терпеть, чтобы жертвы этого переворота защищали себя.

Они хотят добавить к демократическому перевороту юридический переворот. Зло, которое горстка некомпетентных людей причиняет нашей стране, растет. Немедленно освободите моего адвоката", - потребовал Имамоглу.

Накануне сообщалось, что в Турции избрали и.о. мэра Стамбула вместо арестованного оппозиционера Экрема Имамоглу. Пост занял представитель оппозиционной партии Нури Аслан.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта. После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле и Анкаре запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. А накануне руководство провинции запретило въезд и выезд из Стамбула.

Добавим, что посольство Казахстана ранее обращалось к находящимся в Турции гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности. Ситуацию также комментировали в казахстанском МИДе.