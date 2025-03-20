"Кастрюльный бунт" проходит в Турции на фоне задержания мэра Стамбула (фото, видео)

Жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием накануне мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Продолжаются столкновения протестующих на улицах с местной полицией.

По данным Telegram-канала Baza, в Турции "кастрюльный бунт".

"Жители Стамбула стучат кастрюлями и сковородками в своих квартирах. Так они протестуют против недавнего задержания мэра города и главного соперника Эрдогана на президентских выборах 2027 года - Экрема Имамоглу. Часть стамбульчан в знак протеста включают и выключают свет в квартирах", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что "кастрюльный бунт" - это повторение протестов 2019 года, когда Экрем Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но президент Турции Реджеп Эрдоган отменил его победу. Тогда жители Стамбула неделями стучали кастрюлями, пока Имамоглу не выиграл снова, а Эрдогану не пришлось эту победу признать.

Протесты в Турции. Фото: dia images/Getty Images

Протесты в Турции. Фото: Ozan Kose/Getty Images

В Стамбуле дневные протесты плавно перешли в ночные. Согласно публикациям пользователей соцсети X, в городе продолжаются массовые протесты и столкновения с полицией - президента Турции Эрдогана якобы призывают освободить пост и уйти в отставку.

Судя по кадрам, местные правоохранительные органы применяют слезоточивый газ против протестующих.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун сегодня были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра, в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу впервые после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

О том, что еще известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.

Накануне стамбульские студенты вышли на протест против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.