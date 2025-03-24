Въезд и выезд из Стамбула запретили на фоне протестов

На фоне идущих в Стамбуле масштабных акций протеста после ареста обвиняемого в коррупции мэра города Экрема Имамоглу руководство провинции запретили въезд и выезд.

Как сообщают "РИА Новости", власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за продолжающихся в городе протестов.

"Будет запрещен въезд и выезд в и из провинции Стамбул для индивидуальных лиц, групп и автомобилей, которые могут принять участие в незаконных акциях поодиночке или вместе", - заявило руководство провинции.

В сообщении не указано, как будут оценивать потенциал участия в протестах. К утру понедельника на дорогах города, по наблюдениям корреспондента издания, изменений в обеспечении безопасности не замечено.

Между тем, судя по видео и фото пользователей и новостных каналов в соцсети Х, протесты, как и задержания протестующих, в городе не стихают.

Напомним, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель заявил, что почти 15 млн человек проголосовали за выдвижение арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты.

А мэр Анкары призвал провести в Турции досрочные президентские выборы, отметив, что если бы не арест Экрема Имамоглу, явка граждан на праймериз основной оппозиционной партии Турции по определению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах могла быть не такой высокой.

Добавим, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

Турецкие СМИ сообщали, что Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Всего подозреваемыми по делу проходят 100 человек.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Вчера, 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Также 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. В ближайшее время он будет доставлен в тюрьму.

О том, что известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.