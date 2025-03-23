Сотни человек задержаны в Турции: протесты против ареста мэра Стамбула продолжаются (видео)

В Турции продолжаются протесты после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из ключевых оппозиционных политиков страны. Для разгона демонстрантов полиция применила водомёты и перцовый газ, сотни из них задержаны, передает NUR.KZ.

В ходе протестов, связанных с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в Турции задержаны 323 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в социальной сети X.

"Любые попытки причинения вреда общественному порядку будут пресечены", — заявил министр.

Он также сообщил, что в районе Сарачане один из полицейских получил травмы после нападения.

"Кислота была брошена в одного из наших полицейских во время демонстрации, состоявшейся сегодня вечером в Сарачхане (одном из районов Стамбула. — прим.ред.)", — написал чиновник.

Ерликая призвал организаторов протестов учитывать возможные юридические последствия своих действий.

Как сообщает РБК, ссылаясь на турецкие СМИ, 23 марта прокуратура Стамбула подала ходатайство об аресте мэра.

По некоторым данным, в ночь на 23 марта на улицы города вышли около 550 тысяч человек. Для разгона демонстрантов полиция применила водомёты и перцовый газ.

Как сообщают СМИ, Тем временем Высший совет по радио и телевидению Турции обязал ведущие телеканалы прекратить прямые трансляции с мест митингов, а также от дворца правосудия в Стамбуле, где должна быть избрана мера пресечения для Имамоглу.

Вещание остановили TRT Haber, NTV, CNN Turk и другие. При этом новости с фотографиями прошедших событий продолжают выходить, а некоторые частные телеканалы, например Halk TV, продолжают показывать протесты в прямом эфире.

Кроме того, по данным Politico, соцсеть X заблокировала аккаунты ряда турецких оппозиционных активистов. Доступ к ним ограничен только на территории Турции, в других странах он остаётся открытым.

В пятницу вечером сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста.

Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.