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Мэр Стамбула арестован. Суд вынес решение

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Қазақ тілінде оқу
Экрем Имамоглу
Экрем Имамоглу. Фото: Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В ближайшее время он будет доставлен в тюрьму.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован в рамках расследования коррупции и мошенничества на сумму 560 миллиардов турецких лир. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным AHaber, помимо коррупционных обвинений, в отношении Имамоглу вынесено судебное решение о контроле в связи с расследованием возможных связей с террористическими организациями.

Вместе с ним под следствием находятся 106 человек. Все они были задержаны в ходе масштабной операции.

Напомним, в пятницу вечером сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста.

Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230211-sud-v-turcii-vynes-reshenie-ob-areste-mera-stambula-imamoglu/