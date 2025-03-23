Мэр Стамбула арестован. Суд вынес решение
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В ближайшее время он будет доставлен в тюрьму.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован в рамках расследования коррупции и мошенничества на сумму 560 миллиардов турецких лир. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По данным AHaber, помимо коррупционных обвинений, в отношении Имамоглу вынесено судебное решение о контроле в связи с расследованием возможных связей с террористическими организациями.
Вместе с ним под следствием находятся 106 человек. Все они были задержаны в ходе масштабной операции.
Напомним, в пятницу вечером сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в рамках крупнейшей за последнее десятилетие акции протеста.
Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230211-sud-v-turcii-vynes-reshenie-ob-areste-mera-stambula-imamoglu/