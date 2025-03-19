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Задержание мэра Стамбула: в городе запретили собрания и митинги

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Экрем Имамоглу и его однопартийцы
Экрем Имамоглу во время встречи с однопартийцами. Иллюстративное фото: Mehmet Masum Suer/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В Стамбуле, на фоне задержания мэра города, до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, местный телеканал TGRT Haber сообщил о том, что митинги и демонстрации запрещены в Стамбуле до 23 марта, на фоне задержания мэра города Экрема Имамоглу.

"Срочные новости: в период с 19 по 23 марта в Стамбуле запрещены все виды собраний, демонстрации и митинги", - сказано в публикации.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых. После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям.

В 2022 году Экрема Имамоглу приговорили к тюремному заключению за оскорбление представителей Высшего избирательного совета Турции в 2019 году.

Добавим, что Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. Оппозиционный альянс рассматривал его кандидатуру для выдвижения на выборах президента Турции в 2023-м, однако в них принял участие действующий на тот момент председатель РНП Кемаль Клычдароглу. Он стал главным соперником нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний одержал победу с более 52% голосов, а его оппонент набрал чуть менее 48%.

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Задержание мэра Стамбула
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229305-zaderzhanie-mera-stambula-v-gorode-zapretili-sobraniya-i-mitingi/