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Стало известно, как долго мэр Стамбула будет находиться под стражей

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Экрем Имамоглу
Экрем Имамоглу. Фото: Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал CNN Türk.

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"Ожидается 4-дневный период задержания. Есть ордеры на задержание 106 человек, в настоящее время задержаны 84 человека. Экрем Имамоглу и задержанные вместе с ним останутся под стражей в полиции в течение четырех дней", - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра, в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу впервые после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции".

Отметим, что политическая карьера Экрема Имамоглу началась в 2008 году в качестве члена Республиканской народной партии. В 2009 году выдвигался в мэры Бейликдюзю, однако добиться делаемого ему удалось лишь в 2014. На своем посту он находился до 2019 года.

В том же году он выдвигался в мэры Стамбула - сообщается, что он выиграл выборы, однако их результаты были отменены. Во время повторных выборов Имамоглу вновь одержал победу. В марте 2024 года ему удалось переизбраться на должность мэра.

О том, что еще известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.

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Задержание мэра Стамбула
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229398-stalo-izvestno-kak-dolgo-mer-stambula-budet-nahoditsya-pod-strazhey/