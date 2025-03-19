Доступ к YouTube, Instagram, TikTok и Х ограничили в Турции после задержания мэра Стамбула

В Турции после задержания оппозиционного политика, мэра Стамбула Экрема Имамоглу ограничили доступ к социальным сетям, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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После задержания Имамоглу администрация Стамбула запретила все демонстрации и митинги в городе до 23 марта. Причиной власти города назвали "поддержание общественного порядка".

Отмечается, что некоторые станции метро и дороги в центре Стамбула после задержания Имамоглу тоже оказались закрыты.

Кроме того, как сообщает телеканал, ссылаясь на NetBlocks (мониторинговую организацию, следящую за кибербезопасностью и управлением интернетом), в стане ограничен доступ к X, YouTube, Instagram и TikTok.

"Задержание мэра крупнейшего города Турции, являющегося ключевым полем политических баталий, произошло после того, как Стамбульский университет во вторник заявил, что аннулировал диплом Имамоглу из-за нарушений. Это нанесло удар по оппозиции и разбило президентские амбиции мэра.

Без университетского диплома Имамоглу из главной оппозиционной партии НРП будет отстранен от участия в президентских выборах", - поясняется в материале телеканала.

Сам Имамоглу назвал решение университета незаконным.

Напомним, ранее стало известно, что что правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдав ордер на задержание оппозиционного политика, мэра города Экрема Имамоглу и его советника Мурата Онгуна.

Турецкие СМИ сообщали, что Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. В его доме провели обыск, а самого политика доставили в здание суда.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что был отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске 100 подозреваемых в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе.

Как уточняет РБК, с начала года в отношении Имамоглу было начато несколько расследований, в том числе о "воздействии на следствие, эксперта или свидетеля" после его слов о подготовке "купленным экспертом" сфальсифицированных докладов в отношении РНП и ее представителей в местных органах власти.

Еще одно разбирательство связано с высказываниями мэра о генпрокуроре Стамбула и его семье.

В 2022 году Экрема Имамоглу приговорили к тюремному заключению за оскорбление представителей Высшего избирательного совета Турции в 2019 году.

Добавим, что Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. Оппозиционный альянс рассматривал его кандидатуру для выдвижения на выборах президента Турции в 2023-м, однако в них принял участие действующий на тот момент председатель РНП Кемаль Клычдароглу. Он стал главным соперником нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний одержал победу с более 52% голосов, а его оппонент набрал чуть менее 48%.