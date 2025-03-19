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"Воля народа не может быть подавлена": мэр Стамбула сделал заявление после задержания

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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Фото: Yasin Akgul/AFP via Getty Images

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу впервые после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции", передает NUR.KZ.

В аккаунте Экрема Имамоглу в соцсети X опубликовано заявление мэра Стамбула.

"Воля народа не может быть подавлена ​​запугиванием или незаконными действиями. Я стою решительно, доверяя себя не только 16 млн жителей Стамбула, но и 86 млн гражданам Турции и всем, кто поддерживает демократию и справедливость во всем мире. Я стою твердо в своей борьбе за основные права и свободы", - написано в посте.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра, в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Политическая карьера Экрема Имамоглу началась в 2008 году в качестве члена Республиканской народной партии. В 2009 году выдвигался в мэры Бейликдюзю, однако добиться делаемого ему удалось лишь в 2014. На своем посту он находился до 2019 года.

В том же году он выдвигался в мэры Стамбула - сообщается, что он выиграл выборы, однако их результаты были отменены. Во время повторных выборов Имамоглу вновь одержал победу. В марте 2024 года ему удалось переизбраться на должность мэра.

О том, что еще известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.

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Задержание мэра Стамбула
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229333-volya-naroda-ne-mozhet-byt-podavlena-mer-stambula-sdelal-zayavlenie-posle-zaderzhaniya/