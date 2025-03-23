Посольство РК выступило с обращением к казахстанцам, находящимся в Турции

Посольство и консульства Казахстана в Турции обратились к гражданам республики с просьбой соблюдать меры предосторожности в связи с текущей ситуацией в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт дипведомства.

Казахстанцев призывают воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и митингах, проявлять бдительность, следить за новостями и придерживаться рекомендаций местных властей. Также рекомендовано оставаться на связи с дипломатическими представительствами.

Дипломаты также напомнили о нежелательности распространения в соцсетях информации о протестах, а также личных оценок происходящих событий.

"Обращаем внимание на нежелательность распространения в социальных сетях информации о демонстрациях (митингах) и личных оценок, мнений относительно происходящих событий", - говорится в сообщении.

Контакты горячих линий дипломатических представительств Казахстана в Турции:

Посольство РК в Анкаре: +90 535 273 44 96

Генконсульство в Стамбуле: +90 501 262 14 65

Генконсульство в Анталье: +90 539 440 05 22

Генконсульство в Измире: +90 553 099 87 89

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

Турецкие СМИ сообщали, что Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Всего подозреваемыми по делу проходят 100 человек.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Сегодня же стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Также сегодня Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. В ближайшее время он будет доставлен в тюрьму.

О том, что известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.