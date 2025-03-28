Убегающего от полиции Пикачу сняли на видео на протестах в Турции

В Турции продолжаются масштабные протесты, вспыхнувшие после задержания мэра Стамбула. Накануне СМИ обратили внимание на необычного участника протестов - Пикачу.

Как пишет газета Akdeniz Gerçek, кадры были сделаны в Анталье.

На опубликованном ролике видно, как вместе с толпой протестующих от полиции убегает Пикачу, точнее человек в костюме самого популярного покемона.

Издание отмечает, что фото и видео распространились в соцсетях и вызвали волну умиления со стороны пользователей.

На кадры обратила внимание и пресс-служба оппозиционной Народно-республиканской партии, в которой и состоит арестованный мэр Стамбула Имамоглу. Аккаунт партии в соцсети Х разместил видео на своей странице.

"Что может сделать перцовый баллончик тебе или мне, если он не действует даже на Пикачу", - говорится в подписи к посту.

Как пишет ТАСС, Пикачу - существо из серии игр, манги и аниме "Покемон", выпущенных в конце 90-х.

За годы своего существования Пикачу стал культовым персонажем и получил широкую мировую известность. Новый всплеск интереса к нему и к покемонам в целом произошел в 2016 году, когда появилась игра для смартфонов Pokemon Go.

В Японии даже существует специальный фестиваль, посвященный Пикачу, который проводится в городе Иокогама.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле и Анкаре запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. А накануне руководство провинции запретило въезд и выезд из Стамбула.

Добавим, что посольство Казахстана ранее обращалось к находящимся в Турции гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности. Ситуацию также комментировали в казахстанском МИДе.