Протесты в Турции: есть ли среди пострадавших казахстанцы, рассказали в МИД

Вице-министр иностранных дел Акан Рахметуллин рассказал, есть ли среди пострадавших в протестах в Турции граждане Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Самое главное, там нет пострадавших, потому что активная работа МИДа, генконсульства и посольства нашего в Анкаре (проводилась - прим.ред.). У нас генконсульства есть и в Стамбуле, Измире, Анталии - мы проводили проактивную работу, как все это началось. Сразу предупредили наших граждан, а это, в основном, студенты и туристы, чтобы они не появлялись в местах скопления, в местах, где проходят протесты", - заявил Акан Рахметуллин.

По словам вице-министра, казахстанцам следует соблюдать меры предосторожности.

"Я бы не сказал, что сейчас не надо ехать, но лучше, конечно, если говорить от себя лично, не от МИДа, я бы, наверное, подождал", - порекомендовал он.

Ранее посольство и консульства Казахстана в Турции уже обращались к гражданам республики с просьбой соблюдать меры предосторожности в связи с текущей ситуацией в стране.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Также 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. А накануне руководство провинции запретили въезд и выезд из Стамбула.

После этого в столице Турции Анкаре продлили запрет на проведении акций протеста и демонстраций в городе до 1 апреля, прежний запрет действовал до 25 марта.