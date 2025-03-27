Еще один оппозиционер стал и.о. мэра Стамбула на время ареста Имамоглу

В Турции избрали и.о. мэра Стамбула вместо арестованного оппозиционера Экрема Имамоглу. Пост занял представитель оппозиционной партии Нури Аслан, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на результаты голосования, исполняющим обязанности мэра Стамбула избран представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Нури Аслан.

"За Нури Аслана проголосовало большинство членов совета - 177, он избран исполняющим обязанности мэра", - объявил модератор голосования, транслировавшегося онлайн.

У CHP, членами которой являются Имамоглу и Аслан, в совете мэрии 185 мест из 314.

Отмечается, что Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 году, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии.

С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле и Анкаре запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. А накануне руководство провинции запретило въезд и выезд из Стамбула.

Добавим, что посольство Казахстана ранее обращалось к находящимся в Турции гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности. Ситуацию также комментировали в казахстанском МИДе.