"Шоу оппозиции": Эрдоган впервые прокомментировал задержание мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

С соответствующим заявлением Эрдоган выступил в ходе ужина в рамках Рамазана с депутатами нацсобрания страны.

Президент Турции заявил, что оппозиционные силы страны пытаются представить "свои внутренние конфликты или проблемы с законом" как наиболее важную проблему страны.

"Она (оппозиция) пытается политизировать вопрос. В оппозиции знают, что большая часть этой информации и документов (по делу) была передана в судебные органы их собственными функционерами", — сказал президент страны.

У властей страны нет времени на "шоу оппозиции", добавил глава Турции.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

Турецкие СМИ сообщали, что Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Всего подозреваемыми по делу проходят 100 человек.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

Помимо этого, сообщалось, что были арестованы 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула.

О том, что известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.