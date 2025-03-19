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Задержание мэра Стамбула: в Турции вспыхнули масштабные протесты (видео)

Опубликовано:

Массовые протесты в Турции
Массовые протесты в Турции. Кадр из видео: x.com/halktvcomtr

Стамбульские студенты вышли на протест против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Соответствующие кадры публикуются в соцсетях.

По данным РИА Новости, стамбульские студенты протестуют против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

Местный журналист Кайхан Айхан сообщает, что студенты, собравшиеся в Стамбульском университете в поддержку Экрема Имамоглу, сломали полицейские баррикады и вышли на площадь Беязыт. Сотни сотрудников муниципалитета также собрались перед зданием мэрии.

"Дороги, ведущие к отделению полиции Ватан, где содержится Экрем Имамоглу, перекрыты. Люди собираются перед баррикадами. Студенты Стамбульского университета собрались, чтобы поддержать Экрема Имамоглу. Они сломали полицейские баррикады и вышли на площадь Беязыт", - пишет журналист на своей странице в X.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун сегодя были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра, в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу впервые после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

О том, что еще известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.

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Задержание мэра Стамбула
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229482-zaderzhanie-mera-stambula-v-turcii-vspyhnuli-masshtabnye-protesty-video/