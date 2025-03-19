Мэр Стамбула задержан в ходе спецоперации

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

Сегодня издание РИА Новости, ссылаясь на турецкую газету Sabah, сообщило, что правоохранители начали масштабную операцию в Стамбуле, выдав ордер на задержание оппозиционного мэра Экрема Имамоглу.

"В Стамбуле началась масштабная коррупционная операция. В рамках операции был выдан ордер на задержание мэра Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, агентство CNN Turk назвало причину задержания мэра.

"Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Имамоглу, в доме которого был проведен обыск, был доставлен в здание суда в сопровождении полиции",- сообщил телеканал.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что был отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске 100 подозреваемых в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе.

По данным ТАСС, на этой неделе Стамбульский университет аннулировал из-за обнаруженных нарушений диплом о высшем образовании Имамоглу, легитимность диплома которого ранее потребовала установить Генпрокуратура этого города.

Сам стамбульский градоначальник ранее стал единственным кандидатом на участие в выборах президента на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии. Его считают главным конкурентом будущего кандидата от партии власти на выборах.

Как отмечала Русская-служба Би-би-си, Экрем Имамоглу победил на выборах в апреле прошлого года. До этого он занимал данный пост предыдущие 5 лет.Имамоглу представляет оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП).

Отмечалось, что Имамоглу может стать главным противником правящей партии на следующих президентских выборах.

Добавим, что в 2022 году Экрема Имамоглу приговорили к тюремному заключению за оскорбление представителей Высшего избирательного совета Турции в 2019 году.